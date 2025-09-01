Illa es reunirà amb Puigdemont aquest dimarts a Brussel·les
EP
BARCELONA
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les (Bèlgica) aquest dimarts.
Així ha informat aquest dilluns la Generalitat en un comunicat.
En concret, es reuniran en la delegació del Govern davant de la Unió Europea a Brussel·les a les 16.15 hores.
