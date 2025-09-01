Segon procés judicial
Saül Gordillo admet haver agredit sexualment una altra treballadora i accepta un any i mig de presó
L’acord entre les parts pot implicar que l’exdirector de Catalunya Ràdio no ingressi a la presó si el jutge acorda la suspensió de la pena
Montse Baraza
El periodista i exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo ha reconegut davant la justícia haver agredit sexualment una segona treballadora d’‘El Principal’, diari digital que ell dirigia llavors, durant un sopar d’empresa celebrat l’1 de desembre del 2022. En virtut de l’acord assolit amb la Fiscalia i l’acusació particular, Gordillo ha acceptat una condemna d’un any i sis mesos de presó, a més d’altres compromisos legals vinculats a la seva responsabilitat penal. El pacte entre les parts evita la celebració d’un judici i estableix que Gordillo assumeix els fets que va relatar la víctima i la pena acordada. L’acord, que encara ha de ser ratificat pel tribunal, pot implicar que Gordillo no ingressi a la presó si el jutge acorda la suspensió de la pena. Gordillo ja va ser condemnat a un any de presó i a dos anys més de llibertat vigilada per agredir sexualment, aquella mateixa nit una altra redactora d’‘El Principal’.
Per tant, l’acord aconseguit ara fa referència a un segon procés judicialque el periodista tenia pendent per agressió sexual. Segons l’escrit de Fiscalia en què es formalitza aquest pacte, Gordillo admet que l’1 de desembre va acudir al costat de la denunciant i altres treballadors d’‘El Principal’ a un sopar en un restaurant de Barcelona que va acabar a la discoteca Apolo.
Cap a les 4.30 de la matinada, tots dos van abandonar junts el local. Gordillo es va oferir a portar a la redactora, que «presentava símptomes evidents d’estar influïda pel consum de begudes alcohòliques», fins al seu domicili a Badalona, ja que li quedava de passada per arribar a la seva residència al Maresme.
Quan tots dos es trobaven a l’interior del vehicle particular de Gordillo i en una zona pròxima al domicili de la víctima, l’exdirector de Catalunya Ràdio i llavors director del digital ‘El Principal’ li «va practicar sexe oral» sense el seu consentiment. L’escrit recull que Gordillo va actuar «aprofitant que la víctima no tenia capacitat de reacció ni de moviment a conseqüència de l’estat en què es trobava prèvia motivat per la ingesta d’alcohol i de benzodiazepines». A conseqüència d’aquests fets, la periodista ha hagut de rebre tractament psicològic.
El pacte judicial estableix que Gordillo haurà d’indemnitzar amb 30.000 euros la redactora en concepte de danys morals —la meitat correspon als costos judicials d’aquest procediment, és a dir, el pagament als seus advocats. Així mateix, s’estableix un període de dos anys de llibertat vigilada, inhabilitació per treballar amb menors durant quatre anys i ordre d’allunyament de la víctima. La Fiscalia de Barcelona reclamava quatre anys de presó i sis més de llibertat vigilada per aquests fets, abans d’arribar a l’acord entre les parts.
