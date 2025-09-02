Els comptes catalans
El Govern inicia el disseny dels pressupostos del 2026 amb un 7% més de recursos, fins als 40.524 milions d’euros
El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts augmentar la seva capacitat de despesa un 7,1% per als seus pressupostos del 2026, fins als 40.524 milions d’euros, segons ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Ara només li falta els suports parlamentaris per materialitzar aquest increment de recursos per als serveis públics catalans.
L’aprovació del sostre de despesa dona el tret de sortida a l’elaboració dels pressupostos del 2026, que el president Salvador Illa vol aprovar de la mà d’ERC i dels Comuns. Els socialistes admeten que per ara no existeixen negociacions formals, però la consellera d’Economia, Alícia Romero, té l’encàrrec de citar-se aquest mes amb els socis preferents per començar a desbrossar el camí.
La llei insta l’Executiu a tenir llest l’avantprojecte de llei de pressupostos abans del 15 d’octubre, una cosa que hauria de ser norma però que durant l’última dècada ha sigut una anomalia. L’últim conseller d’Economia que va poder presentar en temps i forma uns comptes públics va ser Jaume Giró, el 2022.
No serà una comesa fàcil. Tant els republicans com els Comuns ja han posat sobre la taula exigències que amenacen de demorar el calendari del Govern, que voldria arrencar l’1 de gener amb comptes aprovats. Els primers continuen advertint que són insuficients els avenços en el model de finançament singular, un avís que el president ha mirat de contrarestar anticipant que és qüestió de «setmanes» que es concreti l’arquitectura del model.
Quant als Comuns, reclamen que se celebri una reunió per fer un recompte de tots els compromisos del Govern que estan pendents de complir, començant pel cos d’inspectors que ha d’aplicar el règim sancionador als qui incompleixin amb els límits als lloguers fixats per la llei d’habitatge. Només si se salda el deute i es pauta el que queda per executar, asseguren, s’asseuran a negociar els pressupostos.
Regla de despesa
El Govern està operant actualment amb uns comptes públics prorrogats i heretats de l’anterior Executiu de Pere Aragonès. Sumats els suplements de crèdit que van aconseguir pactar els socialistes amb ERC i els Comuns, l’actual capacitat de despesa és de 37.827 milions d’euros. Ara Illa vol elevar aquesta xifra un 7,1% i fer-ho compatible amb la disciplina més gran que li exigeixen des de Madrid.
La conselleria d’Economia perfila uns comptes públics expansius, però sense incórrer en excessos. La regla de despesa, és a dir, la norma que limita el creixement de la despesa en funció dels ingressos per evitar que es dispari el dèficit públic, serà del 3,3%, més de tres punts per sota de la que regia l’any anterior.
La conselleria d’Economia estima un increment d’ingressos per recaptació, d’acord amb el creixement de l’activitat econòmica, que li permetrà complir amb un dèficit del 0,1%, quatre dècimes inferior al contemplat en els comptes de l’any anterior.
