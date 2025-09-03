Restauració
Tanquen una desena de bars i restaurants de la Costa Brava després del suïcidi del propietari
L’Ajuntament del Port de la Selva està en converses amb el nou soci principal per recuperar l’activitat al més aviat possible
Gestionava negocis tan emblemàtics com El Cafè de la Marina o Ca la Maria
ACN
Una desena d’establiments de restauració del Port de la Selva (Alt Empordà) han tancat després de la mort de l’amo de l’empresa que els gestionava. La meitat dels negocis eren a primera línia de mar. El segon tinent d’alcalde, Roger Pinart, ha indicat que ara hi ha un nou soci que té el 51% de la societat i els ha comunicat que està treballant per reobrir els locals al més aviat possible. Els establiments donaven ocupació a una desena de treballadors fixos, però en temporada alta la plantilla arribava al centenar de persones. Feia molts anys que l’home vivia al poble. La seva dona es va suïcidar al juny, i ell també es va treure la vida unes setmanes després. Va estar ingressat a l’hospital i va morir a finals d’agost.
L’home, que regentava la desena d’establiments de restauració a la Costa Brava, feia uns 30 anys que vivia al Port de la Selva amb la seva dona. Després de la seva mort, un nou soci va aconseguir el 51% de les accions del grup empresarial que gestionava els bars i restaurants del municipi costaner. A més d’aquests negocis, també tenien a la Selva de Mar i a Llançà. En aquest últim, la temporada es va donar per finalitzada de forma precipitada i van tancar el xiringuito abans d’acabar l’agost. El 51% de les accions de l’empresa que gestionava els locals pertany ara a TQ-MR Family II SL, una companyia dedicada a la compra i venda de propietats i a l’explotació d’immobles, amb un únic soci i administrador.
El segon tinent d’alcalde, Roger Pinart, ha assenyalat que ha parlat amb el nou propietari i li ha transmès que la seva intenció és reobrir els negocis. «Això ens tranquil·litza una mica»,recalca Pinart. El regidor ha admès que la principal preocupació del consistori són els treballadors dels negocis –una desena de fixos i fins i tot un centenar en temporada alta–, a més del fet que una part dels establiments situats a primera línia de mar han quedat tancats. Una imatge que podria afectar el turismedel municipi.
Propietari de l’emblemàtic Cafè de la Marina
“Com a Ajuntament ens estem centrant a obtenir informació per saber com acabaran aquests establiments i què passarà amb els seus treballadors, i creiem que serà un procés relativament ràpid”, ha afirmat. El matrimoni regentava uns vuit establiments, que representaven el 20% dels bars i restaurants del municipi. La majoria, però, estaven concentrats a la façana marítima. De fet, gestionaven negocis tan emblemàtics com El Cafè de la Marina (conegut per ser escenari d’una de les obres de Josep Maria de Segarra) o Ca la Maria.
El tinent d’alcalde ha afegit que, després de la mort del matrimoni, s’han disparat els rumors i hipòtesis entre els veïns, però Pinart fa una crida a la calma i a no especular. En aquest sentit, des dels Mossos d’Esquadra informen que no tenen cap investigació oberta relacionada amb el cas. El que sí que han confirmat diverses fonts a l’ACN és que en els últims dies alguns camions han començat a emportar-se objectes dels locals que regentava el mort.
