Jaume Giró deixa l'acta de diputat i l'executiva de Junts per discrepàncies amb les "orientacions actuals"
L'exconseller diu que és una decisió "madurada" i l'ha comunicada personalment a Puigdemont i Turull
Nico Tomás (ACN)
El diputat i exconseller Jaume Giró ha anunciat aquest dijous que renuncia a l'acta al Parlament i deixa l'executiva nacional de Junts per discrepàncies amb les "orientacions actuals" del partit. Així ho ha traslladat personalment al líder del partit, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, uns tràmits que formalitzarà "en les pròximes hores". En un comunicat, Giró ha assegurat que és "una decisió difícil, però alhora serena i madurada", i que "neix d'un sentiment personal que no pot ignorar". I ha reblat: "Jo no he estat mai enlloc per escalfar la cadira. I tinc, en aquest moment de la meva vida, el privilegi de poder continuar sent fidel a aquests principis".
En el seu comunicat, Jaume Giró ha justificat la decisió de deixar l'escó i la política activa perquè "en aquest moment, no estic en condicions de donar al partit el que espera de mi, ni tampoc les orientacions actuals el partit coincideixen amb la meva manera d'entendre la política que crec que avui convé i necessita el país".
"Catalunya viu, per diverses raons, en una cruïlla decisiva i la política és, massa sovint, excessivament tàctica", ha lamentat el diputat sortint de Junts, que ha afegit: "Es prioritzen els interessos de partit per damunt dels del país, i això dificulta la col·laboració entre les forces principals i, de retruc, el benestar i el progrés del país".
L'exconseller ha afirmat que plega "amb la tranquil·litat de saber que actua seguint només les seves conviccions personals". I no ha tancat la porta a tornar-se a implicar: "No sé si el futur em donarà noves oportunitats per renovar el meu compromís amb Catalunya, però sé que aquesta vocació de servei continua intacta".
Jaume Giró va entrar en política el maig del 2021, quan va ser nomenat conseller d’Economia del govern de coalició de Pere Aragonès. Va deixar el càrrec l’octubre del 2022, quan va trencar-se l’entesa entre ERC i Junts. Des de les eleccions del maig del 2024 era diputat al Parlament. També era vocal de l’executiva de Junts.
- Gir a la jubilació anticipada: la Seguretat Social recorre a les 'cotitzacions a l'ombra
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Matrimonis falsos amb documents robats a dones catalanes: cancel·len 18 inscripcions i detenen 15 persones
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- El Berguedà omple cases rurals, la Cerdanya punxa en restauració
- La detenció del tiet dels germans Márquez reobre tres anys després l'assassinat d'un home d'Oliana
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc