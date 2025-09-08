Finançament autonòmic
ERC llança la seva pròpia llei perquè Catalunya recapti l’IRPF davant la falta d’acord amb el PSOE
Junqueras adverteix els socialistes que sense avenços en fiscalitat «no hi haurà negociació» de pressupostos
Les vacances d’estiu van començar amb ERC una mica decebuda perquè la proposta de nou finançament per a Catalunya que van llançar el Govern de Pedro Sánchez i la Generalitat de Salvador Illa no complia amb les seves expectatives. Gairebé dos mesos després, els republicans han decidit presentar en solitari una llei al Congrés per corregir algunes de les deficiències que veuen en aquella proposta socialista. La norma dels republicans persegueix, fonamentalment, que Catalunya pugui recaptar l’IRPF en un termini raonable de temps. Això hauria de ser una porta oberta perquè, a llarg termini, la Generalitat acabi recaptant tots els impostos que es paguen a Catalunya. El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha advertit Sánchez i Illa que si no s’avenen a votar la seva llei «no hi haurà negociació» sobre els pressupostos estatals i autonòmics del 2026. Aquestes són les cinc claus del moviment d’ERC.
La proposició de llei dels republicans busca reformar de cop tres normes clau ja existents sobre finançament autonòmic: la cèlebre LOFCA (llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes); la llei per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats de règim comú (22/2009) i la llei de cessió de tributs a Catalunya (16/2010). L’objectiu és donar la cobertura jurídica a la nova fiscalitat catalana.
Per exemple, modifica l’article 19 de la LOFCA per establir que les comunitats podran gestionar l’IRPF «quan aquestes competències li hagin sigut delegades» per l’Estat. També canvia l’article 54 de la llei de cessió de tributs per incloure l’IRPF entre els impostos cedits a les autonomies. Són només dos exemples d’una proposta jurídica que han elaborat l’exconsellera d’Economia Natàlia Mas i els dos ex alts càrrecs d’aquest departament Marta Espasa i Josep Maria Aguirre.
Un de les particularitats de la proposta republicana és que la llei vol fer extensible a totes les comunitats la possibilitat que recaptin l’IRPF que es paga als seus respectius territoris. Amb això, els republicans persegueixen dues qüestions capitals: combatre el mantra que Catalunya té ‘privilegis’ respecte a altres autonomies i, a més, garantir el principi d’igualtat per blindar la norma davant possibles impugnacions davant els tribunals.
El pla inicial traçat per ERC uns mesos enrere era presentar aquesta norma de manera conjunta amb el PSOE, però els republicans finalment han decidit llançar-la pel seu compte per la falta de sintonia amb els socialistes. «És evident que si la presentem en solitari és que no hi ha un acord», ha dit el mateix Junqueras. El moviment, doncs, és una manera d’intensificar la pressió al partit de Sánchez i Illa. Així ho ha reconegut el líder republicà al Congrés, Gabriel Rufián: «ERC intenta amb aquesta proposició que el PSOE i el PSC es moguin i diguin alguna cosa».
ERC assumeix que la possibilitat que Catalunya assumeixi la recaptació de l’IRPF és una operació de gran «complexitat i transcendència política», per la qual cosa no es podrà aplicar immediatament. És per això que planteja un desplegament en quatre fases que començaria el 2027 i que acabaria el 2029. És un calendari molt similar al que ja va presentar el Govern a finals de juliol. Ara, doncs, els republicans ho repliquen perquè el PSC es vegi obligat a empènyer el PSOE que assumeixi el mateix compromís i voti a favor d’aquesta llei al Congrés.
ERC registrarà la llei al llarg d’aquesta setmana perquè comenci el tràmit parlamentari, que no serà fàcil. Ara per ara, no té ni de lluny els suports garantits, començant pel PSOE. Així, aquest dilluns també comença el compte enrere perquè els republicans trobin els vots necessaris perquè la norma prosperi. De nou, amb el PP i Vox exclosos de l’equació, hauran de buscar en la majoria progressista que va investir Pedro Sánchez el 2023. Els republicans asseguren que ja hi ha partits, com Junts, que han mostrat «interès» per la proposta.
A més, hi ha un factor que augmenta la complexitat del repte. Com que el que es planteja és modificar una llei orgànica com la LOFCA, no n’hi ha prou amb una majoria simple per fer-ho –més sís que nos–, sinó que es necessita una majoria absoluta, és a dir, 176 vots a favor de la iniciativa. ERC només en té set, per la qual cosa n’haurà de buscar 169.
Per aconseguir que la llei prosperi, ERC haurà de mobilitzar tots els mecanismes de pressió al seu abast. Junqueras s’ha encarregat avui de recordar que el principal són els Pressupostos Generals de l’Estat i els Pressupostos de la Generalitat. És a dir, Junqueras ha advertit que si el PSOE i el PSC no accepten que la llei de l’IRPF prosperi, ERC no negociarà els comptes del 2026 ni de Sánchez ni d’Illa. «Volem negociar uns bons pressupostos, però només seran bons si compleixen en matèria de finançament i de negociació d’impostos», ha avisat.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”