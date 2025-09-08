L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit "va a la baixa"
L'exconseller d'Interior Miquel Buch, que es va donar de baixa de Junts a finals de 2024, ha assegurat que aquest partit "cada cop va a menys" i ni les seves "iniciatives" ni els seus "lideratges" s'acomoden "a la societat actual", a Catalunya. Buch també s'ha referit a l'expresident de la Generalitat Quim Torra, ja que, durant la seva presidència, va exercir el càrrec de conseller d'Interior entre 2018 i 2020.
"Crec que Torra va ser una persona que va ser posada de president sense saber què volia dir ser president, però tampoc va voler aprendre-ho", ha indicat Buch, que ha afegit que Carles Puigdemont "es va equivocar" en proposar-lo com a president.
Ha assegurat que no li va donar els motius per a la seva destitució, però ha revelat que van tenir "una discussió molt forta un dia", en el marc de les protestes per la sentència del 'procés'. "Em va dir que si tants problemes portava la policia, que potser s'hauria de renunciar a la competència".
I ha tallat: "De vegades t'equivoques i poses gent que no toca. Torra no va ser un bon president".
Buch va deixar la formació després d'haver estat alcalde de Premià de Mar (Barcelona) entre 2007 i 2018, i president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) entre 2011 i 2018, després que la seva relació amb el president del partit, Carles Puigdemont, i el secretari general, Jordi Turull, s'hagi anat refredant.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Buch ha explicat aquest dilluns que el Junts actual "no és l'espai polític" amb el qual se sentia més "còmode", i ha dit que la seva baixa de militància "no és una qüestió personal" sinó política.
"Hi ha dades que avalen que la societat no ens està acompanyant en la manera de fer política, em baso en els resultats electorals. Junts cada cop va a menys, no segueix unes iniciatives o lideratges que vagin acomodats a la societat actual. Junts és un vehicle que no coincideix amb la carretera que segueix el país", ha assenyalat l'exconseller.
Malgrat la seva baixa com a militant de Junts, Buch ha expressat que encara es considera "amic" de Puigdemont "per sobre de tot", malgrat que no comparteixi les seves decisions polítiques.
