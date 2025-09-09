Detecten per primer cop la presència d'un linx ibèric al Pirineu, a prop de la frontera amb França
L'animal ha estat enregistrat per una càmera de seguiment que monitoritza la presència de l'os bru i el llop a la zona
ACN
L'Associació per la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu (ADLO Pirineu) ha detectat per primer cop la presència d'un linx ibèric (Lynx pardinus) al Pirineu, a prop de la frontera amb França. Així, l'animal ha estat enregistrat a través d'una de les càmeres de seguiment que hi ha instal·lades a la zona per monitoritzar la presència de l'os bru i el llop. Des de l'entitat, a través d'un comunicat, han destacat que el fet d'haver captat un exemplar de linx en aquesta àrea suposa una "fita històrica per a la conservació de la fauna sensible al territori", tenint en compte que fins ara no se'n tenia constància documentada de la seva presència. De fet, l'espècie que es podia trobar al Pirineu era el linx boreal (Lynx lynx), desaparegut fa dècades.
Des d'ADLO Pirineu afirmen que, probablement, es tracta d'una de les deteccions de linx ibèric a major altitud de la península Ibèrica, ja que la càmera de fototrampeig està situada a gairebé 1.750 metres d'altitud, al Pirineu axial i a set quilòmetres de la frontera amb França. Es tracta d'una zona, segons han detallat des de l'entitat, amb presència de llebres, isards, cabirols i altres ungulats, a més de marmotes.
El desplaçament del linx ibèric seria poc habitual en l'espècie, tenint en compte que l'ha fet un animal de 4 anys procedent de la serra nord de Sevilla. La seva detecció es va produir a l'abril, tot i que la càmera no va ser revisada fins aquest estiu. També va ser enregistrat en vídeo en un altre dispositiu proper, en el qual es veu caminant durant la nit.
La detecció del linx ibèric confirma el Pirineu com a hàbitat potencial i reforça la necessitat urgent d'impulsar la seva reintroducció i conservació, segons han expressat des d'ADLO Pirineu. Afegeixen que, amb la seva presència, es posa de manifest que, en un context de canvi climàtic, tant les Terres de Lleida com determinades valls pirinenques poden esdevenir ecoregions adequades per a l'espècie.
Demanen un pla de reintroducció del linx
A més de ser un símbol de biodiversitat, l'espècie ha tingut històricament un paper clau com a depredador natural de conills, que representen prop del 90% de la seva dieta. Aquest fet ofereix una alternativa ecològica i sostenible a l'actual problema de la sobrepoblació d'aquests animals en zones com les Terres de Lleida. En aquest sentit, des de l'entitat consideren "inacceptable" que encara es promogui l'ús de verins per controlar-les. Així, lamenten que a més de ser una "pràctica cruel i provisional", també "posa en risc la salut d'altres espècies amenaçades i la qualitat dels ecosistemes".
Des d'ADLO Pirineu demanen l'inici "immediat" d'un programa pilot de reintroducció del linx ibèric a les zones més afectades per la sobreabundància de conills. Així, argumenten que és una mesura "avalada per la ciència" i que "pot oferir una solució natural a un problema que afecta la pagesia". Cal tenir present, detallen, que segons diversos estudis "els danys que pot causar un linx a la ramaderia no són majors que els danys que pot causar una guineu, una geneta o una fagina".
L'entitat també al·lega que, en altres comunitats autònomes, la presència del linx ha actuat com a motor per a la creació de noves empreses especialitzades, convertint-se en un dels factors que han impulsat l'ocupació en sectors com la restauració i l'ecoturisme. D'aquesta manera, conclouen que es tracta d'una espècie "absolutament compatible amb l'activitat primària de cada territori i, alhora, d'un símbol de biodiversitat amb una àmplia acceptació social".
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025
- Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos