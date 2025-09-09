Diada de l'11 de Setembre de 2025: tots els actes i agenda completa a la Catalunya central
Consulta quins municipis fan activitats amb motiu de la Diada Nacional
Redacció
Aquest 10 i 11 de setembre, municipis d’arreu de Catalunya s’omplen d’actes institucionals, culturals i festius per commemorar la Diada Nacional. Des de marxes de torxes fins a concerts, caminades populars, esmorzars de coca i xocolata, balls de sardanes i homenatges a la senyera, els pobles i ciutats del territori han preparat una agenda variada que combina tradició i reivindicació.
Avinyó, Berga, L’Estany, Manresa, Moià, Puigcerdà, Sant Llorenç de Morunys, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria ofereixen activitats per a tots els públics, que van des de rutes excursionistes i recreacions històriques fins a actes institucionals i arrossades populars. Una programació que convida a participar activament en la jornada, compartir espais de trobada i celebrar la cultura i la identitat catalanes en el marc de la Diada.
AVINYÓ
Diada de Catalunya. Dimecres, a les 21.30 h, a la sala polivalent, bingo a càrrec el Grup de Carnestoltes. A les 23.59 h, concert de Músics de Carrer (tribut a Txarango) i DDDJ. Dijous, a les 8.30 h, a la plaça Major, caminada cap a la Torre dels Soldats a càrrec del Centre Excursionista d’Avinyó. Esmorzar de coca i xocolata. A les 12.30 h, al parc 11 de Setembre, acte institucional amb ofrena floral i cantada amb les Cantaires d’Avinyó. Copa de cava i pica-pica. A les 19 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Lluna, Foc i Rom. Rom, coca i refrigeris.
BERGA
La Diada a la Valldan. Dijous, a les 8 h, sortida a peu des de la plaça Major fins al cim del serrat de Fullaracs, missa de campanya, plantada de la senyera i esmorzar.
L'ESTANY
La Diada. Dimecres, a les 18 h, pujada al Puig de la Caritat. Berenar a dalt. Quan sigui fosc, baixada de torxes. A les 21.30 h, a la plaça del Monestir, concert de Roger Mas. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla.
MANRESA
16a Marxa de Torxes per la Independència. Dimecres, a les 20.30 h, a la plaça de Neus Català, concentració. Recorregut fins a la plaça Major, on hi haurà parlament a càrrec d’Anna Arqué, portaveu de la International Comission of European Citizens i de Mantinc el català. Cant d’Els Segadors. Ho organitza: Comissió 11 de Setembre. Coordinació: ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès.
Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 11 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional amb intervenció de Carme Botifoll Benasat i parlament de l’alcalde, Marc Aloy. Seguidament, ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista de Regió7 Anna Costa. Cant de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de diferents corals de Manresa. I ballada de sardanes amb la col·laboració de sardanistes.
MOIÀ
Diada Nacional de Catalunya. Dijous, de 10.30 a 15 h, portes obertes al Museu de Moià. Entrada gratuïta. D’11 a 14 h, jocs de taula a càrrec de Cal Daus, amb partida de Victus. Barcelona 1714 i altres jocs. Recreació històrica d’un campament de soldats a càrrec d’A.R.H. Moià 1714 i taller: Fes la teva senyera. A les 12.15 h, inauguració de l’exposició Rafael Casanova i les commemoracions de l’11 de setembre a Moià, amb un recorregut fotogràfic de 120 anys. També escultures i objectes relacionats amb Rafael Casanova. Es podrà visitar fins al 18 d’octubre.
PUIGCERDÀ
Diada de Catalunya. Dijous, a les 8 h, 19è Aplec de Bell-lloc, amb sortida des de la plaça Barcelona. A l’arribada, esmorzar popular. A les 11 h, a l’església de Santa Maria de Bell-lloc, missa de la Diada. A les 18 h, a la plaça de l’Alguer, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat e Manresa.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 9 h, a la plaça Major, esmorzar popular, lectura del manifest, cantada a càrrec de la Coral Morunys i sortida de la senyera cap a la Creu del Codó. A les 12 h, al mirador del Codó, canvi de la senyera i vermut. A les 14 h, a l’àrea de picnic del Codó, arrossada popular. 10 euros. Venda anticipada de tiquets a l’oficina de turisme de la Vall de Lord o al Xiringuito del Codó. Concert de música en directe a càrrec de Els Perculats.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Diada Nacional de Catalunya. Dimecres, a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, marxa de torxes: hissada de la senyera a la plaça de la Generalitat i marxa fins a Castellet. A les 21.30 h, a Castellet, parlament institucional i lectura del manifest. A les 21.45 h, sopar popular. Dijous, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, esmorzar popular amb coca i xocolata. Exposició i entrega de premis del 14è Concurs de fotografia de la Fira del Vapor i lectura del veredicte del 1r Premi literari M. Carme Grauvilardell de narrativa breu. A les 12.15 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, cercavila amb els gegants i grallers. A les 21.3 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional, cultural, homenatge a la senyera i ofrena floral. Tot el matí, a la plaça Onze de Setebre, 36è Triatló popular a càrrec del CN Castellet.
SANTPEDOR
Diada de Catalunya. Dijous, a les 10 h, a la plaça Catalunya, esmorzar popular de coca i xocolata, ofrena floral al monument de la Sardana i cant d’Els Segadors. Audició de sardanes i música amb la cobla orquestra Montgrins. A les 17.14 h, repic de campanes amb el toc per a la Independència a càrrec de les campaneres de Santpedor. A les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, circuit de contes amb bici, amb un recorregut pel nucli antic a càrrec de Jeep Gasulla.
SÚRIA
Onze de Setembre. Dimecres, a les 20 h, a la plaça Major del Poble Vell, Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb l’actuació el grup CreDanza de Colòmbia. Entrada gratuïta. Dijous, a les 8 h, des de la plaça Sant Joan, sortida de la pedalada en bicicleta tot terreny i sortida de corredors. A les 9 h, sortida de la caminada cap a la Torre. A les 9.30 h, al turó de la Torre, hissada de la bandera de Catalunya, lectura del manifest i cant d’Els Segadors, amb galeig a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. Aixecada d’un pilar humà i balls de bastons i cascavells. Esmorzar popular.
