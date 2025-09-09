Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diada de l'11 de Setembre de 2025: tots els actes i agenda completa a la Catalunya central

Consulta quins municipis fan activitats amb motiu de la Diada Nacional

Ofrena floral institucional de l'Ajuntament de Manresa, l'any passat

Ofrena floral institucional de l'Ajuntament de Manresa, l'any passat / Jordi Biel

Redacció

Manresa

Aquest 10 i 11 de setembre, municipis d’arreu de Catalunya s’omplen d’actes institucionals, culturals i festius per commemorar la Diada Nacional. Des de marxes de torxes fins a concerts, caminades populars, esmorzars de coca i xocolata, balls de sardanes i homenatges a la senyera, els pobles i ciutats del territori han preparat una agenda variada que combina tradició i reivindicació.

Avinyó, Berga, L’Estany, Manresa, Moià, Puigcerdà, Sant Llorenç de Morunys, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria ofereixen activitats per a tots els públics, que van des de rutes excursionistes i recreacions històriques fins a actes institucionals i arrossades populars. Una programació que convida a participar activament en la jornada, compartir espais de trobada i celebrar la cultura i la identitat catalanes en el marc de la Diada.

AVINYÓ

Diada de Catalunya. Dimecres, a les 21.30 h, a la sala polivalent, bingo a càrrec el Grup de Carnestoltes. A les 23.59 h, concert de Músics de Carrer (tribut a Txarango) i DDDJ. Dijous, a les 8.30 h, a la plaça Major, caminada cap a la Torre dels Soldats a càrrec del Centre Excursionista d’Avinyó. Esmorzar de coca i xocolata. A les 12.30 h, al parc 11 de Setembre, acte institucional amb ofrena floral i cantada amb les Cantaires d’Avinyó. Copa de cava i pica-pica. A les 19 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Lluna, Foc i Rom. Rom, coca i refrigeris.

BERGA

La Diada a la Valldan. Dijous, a les 8 h, sortida a peu des de la plaça Major fins al cim del serrat de Fullaracs, missa de campanya, plantada de la senyera i esmorzar.

L'ESTANY

La Diada. Dimecres, a les 18 h, pujada al Puig de la Caritat. Berenar a dalt. Quan sigui fosc, baixada de torxes. A les 21.30 h, a la plaça del Monestir, concert de Roger Mas. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla.

MANRESA

16a Marxa de Torxes per la Independència. Dimecres, a les 20.30 h, a la plaça de Neus Català, concentració. Recorregut fins a la plaça Major, on hi haurà parlament a càrrec d’Anna Arqué, portaveu de la International Comission of European Citizens i de Mantinc el català. Cant d’Els Segadors. Ho organitza: Comissió 11 de Setembre. Coordinació: ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès.

Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 11 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional amb intervenció de Carme Botifoll Benasat i parlament de l’alcalde, Marc Aloy. Seguidament, ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i entitats manresanes que s’hi adhereixin. L’acte serà conduït per la periodista de Regió7 Anna Costa. Cant de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de diferents corals de Manresa. I ballada de sardanes amb la col·laboració de sardanistes.

MOIÀ

Diada Nacional de Catalunya. Dijous, de 10.30 a 15 h, portes obertes al Museu de Moià. Entrada gratuïta. D’11 a 14 h, jocs de taula a càrrec de Cal Daus, amb partida de Victus. Barcelona 1714 i altres jocs. Recreació històrica d’un campament de soldats a càrrec d’A.R.H. Moià 1714 i taller: Fes la teva senyera. A les 12.15 h, inauguració de l’exposició Rafael Casanova i les commemoracions de l’11 de setembre a Moià, amb un recorregut fotogràfic de 120 anys. També escultures i objectes relacionats amb Rafael Casanova. Es podrà visitar fins al 18 d’octubre.

PUIGCERDÀ

Diada de Catalunya. Dijous, a les 8 h, 19è Aplec de Bell-lloc, amb sortida des de la plaça Barcelona. A l’arribada, esmorzar popular. A les 11 h, a l’església de Santa Maria de Bell-lloc, missa de la Diada. A les 18 h, a la plaça de l’Alguer, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat e Manresa.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 9 h, a la plaça Major, esmorzar popular, lectura del manifest, cantada a càrrec de la Coral Morunys i sortida de la senyera cap a la Creu del Codó. A les 12 h, al mirador del Codó, canvi de la senyera i vermut. A les 14 h, a l’àrea de picnic del Codó, arrossada popular. 10 euros. Venda anticipada de tiquets a l’oficina de turisme de la Vall de Lord o al Xiringuito del Codó. Concert de música en directe a càrrec de Els Perculats.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Diada Nacional de Catalunya. Dimecres, a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, marxa de torxes: hissada de la senyera a la plaça de la Generalitat i marxa fins a Castellet. A les 21.30 h, a Castellet, parlament institucional i lectura del manifest. A les 21.45 h, sopar popular. Dijous, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, esmorzar popular amb coca i xocolata. Exposició i entrega de premis del 14è Concurs de fotografia de la Fira del Vapor i lectura del veredicte del 1r Premi literari M. Carme Grauvilardell de narrativa breu. A les 12.15 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, cercavila amb els gegants i grallers. A les 21.3 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional, cultural, homenatge a la senyera i ofrena floral. Tot el matí, a la plaça Onze de Setebre, 36è Triatló popular a càrrec del CN Castellet.

SANTPEDOR

Diada de Catalunya. Dijous, a les 10 h, a la plaça Catalunya, esmorzar popular de coca i xocolata, ofrena floral al monument de la Sardana i cant d’Els Segadors. Audició de sardanes i música amb la cobla orquestra Montgrins. A les 17.14 h, repic de campanes amb el toc per a la Independència a càrrec de les campaneres de Santpedor. A les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, circuit de contes amb bici, amb un recorregut pel nucli antic a càrrec de Jeep Gasulla.

SÚRIA

Onze de Setembre. Dimecres, a les 20 h, a la plaça Major del Poble Vell, Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya amb l’actuació el grup CreDanza de Colòmbia. Entrada gratuïta. Dijous, a les 8 h, des de la plaça Sant Joan, sortida de la pedalada en bicicleta tot terreny i sortida de corredors. A les 9 h, sortida de la caminada cap a la Torre. A les 9.30 h, al turó de la Torre, hissada de la bandera de Catalunya, lectura del manifest i cant d’Els Segadors, amb galeig a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. Aixecada d’un pilar humà i balls de bastons i cascavells. Esmorzar popular.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
  2. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  3. La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
  4. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  5. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  6. La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
  7. Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
  8. Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga

Diada de l'11 de Setembre: tots els actes i agenda completa a la Catalunya central

Diada de l'11 de Setembre: tots els actes i agenda completa a la Catalunya central

L'exdiputat al Parlament per ICV Jaume Bosch presenta llibre a Manresa

L'exdiputat al Parlament per ICV Jaume Bosch presenta llibre a Manresa

Necrològiques del 10 de setembre del 2025

Necrològiques del 10 de setembre del 2025

Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura

Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura

Els consellers Ordeig i Sàmper es reuneixen "d'urgència" amb el sector porcí per analitzar l'impacte dels aranzels provisionals de la Xina

Els consellers Ordeig i Sàmper es reuneixen "d'urgència" amb el sector porcí per analitzar l'impacte dels aranzels provisionals de la Xina

Gironella oferirà dinars socials i econòmics als majors de 60 anys

Gironella oferirà dinars socials i econòmics als majors de 60 anys

Aquests estudis d'FP encara tenen places lliures a Manresa

Aquests estudis d'FP encara tenen places lliures a Manresa

Solsona viu la jornada central de la seva festa major en honor a la Mare de Déu del Claustre

Solsona viu la jornada central de la seva festa major en honor a la Mare de Déu del Claustre
Tracking Pixel Contents