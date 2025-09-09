Amnistia
Comín se suma a la recusació de Puigdemont i el TC paralitza també l'empara del tercer processat en rebel·lia del 'procés'
Enrique Arnaldo ha considerat improcedent admetre a tràmit el de Lluís Puig quan les altres dues persones en la seva situació qüestionen la seva imparcialitat
Ángeles Vázquez
El ple del Tribunal Constitucional ha decidit finalment paralitzar l'admissió a tràmit del recurs d'empara de l''exconseller' de Cultura Lluís Puig contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia als processats en rebel·lia pel delicte de malversació. La decisió s'ha produït a petició d'un dels magistrats recusats per l'expresident català Carles Puigdemont, iniciativa a la qual s'ha sumat també l'eurodiputat Toni Comín, que entenia que no havia de participar en la decisió d'admissió si es qüestiona la seva imparcialitat.
Fonts de l'alt tribunal han assenyalat a El Periódico que la intenció del ple era en un principi deixar només en suspens l'empara de Puigdemont, però el fet que Toni Comín també hagi recusat els magistrats Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i José María Macías ha fet que el primer plantegés als seus companys que no se sentia còmode participant en l'admissió a tràmit del recurs de Puig, quan la seva imparcialitat estava en entredit.
Plantejada l'objecció per Arnaldo, la resta de magistrats ha canviat el seu criteri i ha decidit posposar l'admissió a tràmit de l'únic processat en rebel·lia que no ha recusat cap magistrat.
