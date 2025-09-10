Els joves estan substituint l'activisme independentista per les causes socials: "Cada cop fa més mandra"
La població que encara no ha arribat a l’edat madura s’ha distanciat del moviment per manca de referents, per prioritzar la lluita social i per la sensació de decepció
L’independentisme ha perdut pistonada en els darrers anys, els baròmetres del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) així ho mostren. De fet, un dels sectors que s’ha distanciat més del moviment han estat els joves, que fa una dècada anaven a les manifestacions amb les famílies i ara, per contra, han deixat de mobilitzar-se per la causa o han baixat la freqüència amb què ho fan. Generalment, hi ha un ambient de desànim i «mandra» pel que fa a aquest tipus d’accions i les formes en com s’ha desenvolupat el procés català després de l’1 d’octubre de 2017. Entre els motius que han dut a aquesta situació hi ha la falta de líders clars i la priorització d’altres lluites socials, entre altres.
Aquest diari ha pogut parlar amb quatre joves de la Catalunya central sobre com ha evolucionat el moviment i quins motius els han dut a distanciar-se’n. Tots ells coincideixen a dir que l’1 d’octubre de 2017 va suposar un canvi en el to i l’ambient de les manifestacions, que van passar de ser «familiars» i «amables», a ser «tenses» i, inclús, «perilloses», tal com detalla Nil Bolaño, moianès de 23 anys.
Els fets ocorreguts durant l’octubre de 2017 van despertar la indignació dels qui ja se sentien independentistes, però també dels qui encara no ho tenien tan clar: «Abans no m’havia mobilitzat mai, però veure l’actuació dels cossos policials va fer que m’involucrés més», explica Abril Orellana, també moianesa de 23 anys. La jove recorda que «va ser molt fort el que va passar i gent que potser no teníem clara la nostra ideologia, vam acabar de posicionar-nos».
Tot i que l’independentisme va viure un creixement accelerat de 2012 a 2017 i seguidament va esclatar als carrers, agafant un accent més «enfadat», en el darrer lustre ha perdut força, especialment en els joves. La manresana Maria Gonfaus, de 22 anys, continua assistint a les manifestacions de l’onze de setembre amb la seva família, tot i que confessa que «cada vegada hi anem amb menys ganes i fa més mandra». En canvi, Núria Deig, cardonina de 24 anys, fa anys que ja no pren part d’aquestes mobilitzacions perquè «abans hi veiem una finalitat que s’ha quedat en res», assegurant que en alguns moments ho van veure «molt a tocar» i això va generar un sentiment de decepció. En aquesta línia, la jove afegeix que «tampoc veiem que els nostres polítics es mobilitzin» i confessa haver-se «desencantat» i «no tenir ganes» de mobilitzar-se perquè no detecta un «objectiu factible a curt termini». Bolaño i Orellana tampoc continuen manifestant-se per la diada. La moianesa afirma que «tot s’ha relaxat i m’he distanciat força del moviment, però no et sabria dir els motius». En canvi, el jove justifica la seva decisió pel canvi de rumb que van agafar les accions després de l’1 d’octubre, moments en què «hi havia molta indignació i ràbia» i que el van «sobrepassar». «Ara ja no em mobilitzo, però continuo pròxim al moviment des d’altres espais», explica.
En tots quatre casos es percep una certa desil·lusió que els ha portat a perdre l’interès en les accions proposades, tot i que les idees es mantinguin. «La meva ideologia no ha canviat, simplement he perdut una mica l’esperança i crec que el moviment s’ha desinflat», detalla Bolaño. Més enllà d’aquest sentiment de decepció, hi ha altres motius que han allunyat el jovent de l’independentisme: «Potser abans tenia una rellevància en la meva vida que ara no té perquè tinc altres preocupacions més importants per a mi com el moviment LGTBIQ+ i el feminista», conclou el moianès.
Una altra de les causes del refredament és el sentiment que els polítics no han sabut interpel·lar aquest sector de la població: «Necessitem un grup de joves que torni a liderar el moviment amb un discurs propi i potent», assegura Gonfaus, que afegeix que «s’ha de canviar la manera de veure les coses i comunicar millor». La manresana afirma que actualment no s’estan tractant els problemes que afecten els joves i que «no ens sentim escoltats». Amb un argument similar, Deig destaca que «falten molts referents catalans que donin un missatge clar sobre la llengua catalana, la cultura, la defensa de la nostra identitat i la independència».
Les lluites internes entre els diferents partits independentistes també han generat desgast entre la societat catalana: «Abans feia la sensació que fossis del partit que fossis, tots anàvem a l’una. Ara, en canvi, el moviment està dividit», declara Gonfaus. Amb tot, el panorama polític s’ha allunyat de la societat civil perquè «molta gent no se sent representada» pels dirigents actuals. «Cada vegada fa més vergonya dir que estàs interessat en la política per les barbaritats que es diuen», finalitza la jove.
