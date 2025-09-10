ERC aposta pel taronja i el beix en la renovació d'un logotip que perd el groc
El partit actualitza la seva identitat visual amb l'objectiu d'estar "més a prop de la gent"
Bernat Vilaró (ACN)
Esquerra ha renovat la seva identitat visual amb la renovació del logotip, a les portes de la Diada de l'Onze de Setembre. El partit que presideix Oriol Junqueras aposta per un taronja terrós en la nova imatge, que també incorpora el beix com a color protagonista. ERC vol reivindicar així el taronja "històric" que ha representat el partit, ara amb un to més sèpia. En canvi, el logo perd el groc, que havia estat present els darrers anys. La secretària general, Elisenda Alamany, i el portaveu i vicesecretari general de Comunicació, Isaac Albert, han presentat la nova imatge corporativa aquest dimecres a la seu. ERC actualitza la identitat visual per ser "més a prop de la gent". La formació vol enfortir també la presència a les xarxes.
Alamany ha afirmat que el partit comença avui, la vetlla de la Diada, una "nova etapa" per adaptar-se al "nou context polític". La secretària general i el vicesecretari general de Comunicació han definit la imatge renovada del partit com a "més planera i entenedora" per tal de ser "més propers" a la ciutadania. La tipografia del nou logotip és 'owners'.
El logotip recupera el taronja, amb un to més terrós o teula, amb el beix com a segon color protagonista. Com a tonalitats secundàries manté el negre i el blanc. També s'hi incorpora el lila, corresponent al moviment feminista, i un degradat que representa el moviment LGTBIQ+.
Així, la nova paleta de colors d'Esquerra intentarà reforçar la identitat i el caràcter polític de la marca, reflectint els seus valors i la seva història, de quasi 100 anys d'història. En les aplicacions, els colors més utilitzats són el beix i el blanc. El negre s'usarà per als elements gràfics més institucionals. En canvi, el partit que presideix Oriol Junqueras perd el groc, almenys com a color referent, que havia estat present durant els anys més "durs" de la "repressió" de l'Estat.
Esquerra actualitza així la seva identitat visual per projectar amb "ambició" el futur col·lectiu que busca, i per continuar sent una "eina útil" per fer país. La formació vol evolucionar i adaptar-se als nous temps, i pensar així cap a un món "cada cop més digital". L'organització també vol adaptar-se a escala comunicativa, més enllà del logotip renovat. El partit posa el focus en tres eixos: estar més a prop de la gent, projectar un futur col·lectiu i modern, i contribuir "decididament" a fer país.
