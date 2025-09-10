Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La gran senyera ja oneja a l'entrada del Parlament

Mig miler de representants del món polític, social i econòmic de Catalunya participen a l'acte que dona el tret de sortida a les activitats de la Diada

ACN

Gisela Boada / Redacció

Barcelona

La nova gran senyera de 54 metres quadrats, hissada en un pal de 25 metres, ja oneja a l'entrada del Parlament, marcant l'inici dels actes de la Diada de Catalunya. El cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de gala de l'Ajuntament han desplegat la bandera aquest dimecres al vespre davant dels més de 500 representants del món polític, social i econòmic de Catalunya, abans d'erigir-la davant del Palau, en un acte carregat de solemnitat i simbolisme. Mentre la bandera recorria el pal, sonava 'El cant de la senyera' interpretat per l'Orfeó Català.

El president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els encarregats de rebre la senyera, que han confiat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com a representant del cap i casal de Catalunya.

A l'acte hi havia membres de tots els partits polítics excepte del PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana. També hi han assistit els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, entre altres expresidents del Parlament i exconsellers del Govern.

