Illa defensa que toca "centrar Catalunya" i es compromet a lliurar batalla pel finançament i el català
El president reivindica que la "cohesió social" passa per l'aplicació de l'amnistia per preservar la "pluralitat política" i per resoldre problemes com l'emergència habitacional
Hi ha una convicció que impregna cada racó del Palau de la Generalitat des que Salvador Illa és president: Catalunya ha passat massa anys enfrontada en el debat sobre la relació amb Espanya i ha relegat la gestió de grans carpetes que han quedat apilades als despatxos de les institucions. Mentre es parlava d’independència, venen a dir en l’actual Govern, no s’abordava ni el problema de l’habitatge ni el de les infraestructures, tampoc el del finançament ni el del retrocés del català, sotmès a més a l’acció dels tribunals. Per això, després d’un primer any consolidant-se en el càrrec, el president ha defensat en el seu discurs amb motiu de la Diada que toca posar rumb a una Catalunya "centrada" i amb el focus posat en allò "realment important".
És sabut que Illa se sent còmode situant-se al centre del tauler atenent esquerra i dreta amb el seny i la moderació per bandera després de més d’una dècada de polarització ara exportada al clima estatal. Però, què és per a ell allò "realment important"? Del seu parlament se’n desprèn que, sobretot, més recursos gràcies a la millora del finançament per reforçar els serveis públics i un projecte centrat en l’autogovern que dibuixa l’Estatut, fonaments de la seva recepta per a la cohesió social en la Catalunya amb més població i més diversitat de tota la seva història.
"Catalunya vol exercir el seu autogovern amb els recursos que li corresponen per millorar la vida dels catalans i les catalanes"
No és casual, expliquen fonts de l’Executiu, que s’hagi escollit el Saló Verge de Montserrat per a l’escenificació. Més enllà del mil·lenari de l’abadia, Illa s’acull a la "catalanitat plural" que s’atribueix a la Moreneta, a la qual no hi ha president de la Generalitat que no s’hagi encomanat per aconseguir els seus objectius o superar dificultats. Devot de la litúrgia, tampoc ha trencat amb aquesta tradició.
Catalunya "es farà escoltar"
Tot i saber que el finançament singular és un repte titànic, però que l’estabilitat del seu Govern en minoria depèn d’aconseguir-lo, ha promès que Catalunya "es farà escoltar", no pas "cridant més" que la resta —una nova pulla a la Comunitat de Madrid—, sinó perquè lliurarà batalla per un model "en benefici de tota la ciutadania" i amb la "màxima unitat" dels partits polítics catalans. No és menor que, a les portes de concretar la proposta de finançament, Illa hagi recordat la "solidaritat" amb Extremadura i Castella i Lleó enviant-hi bombers catalans per combatre els incendis.
"Enfortir la convivència significa garantir la pluralitat de la societat catalana i la pluralitat política amb la participació plena de tots els actors polítics escollits pels catalans i les catalanes"
El Govern té entre cella i cella resoldre les esquerdes amb ERC i que Junts se sumi al repte del finançament. Amb la foto de la setmana passada donant la mà a Carles Puigdemont ja penjada a l’àlbum del seu mandat, el president considera que es restanyen ferides derivades d’un ‘procés’ que ja és una mena de fotografia en sèpia. En el seu parlament no ha esmentat directament l’aplicació pendent de l’amnistia perquè el líder de Junts pugui tornar sense risc de ser empresonat, però sí que ha defensat la "pluralitat política amb la participació plena de tots els actors polítics escollits" pels catalans. És a dir, que tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras quedin lliures de càrrecs judicials per poder tancar etapa i "mirar endavant".
Esperança i convivència
Donar carpetada a aquesta situació permetrà, segons Illa, no només reforçar la "convivència" a Catalunya, sinó també "centrar totes les energies" amb consensos renovats. Just en una Diada marcada per la nova sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya que posa en escac el català com a llengua vehicular a l’escola, el president ha reivindicat el Pacte Nacional per la Llengua com a exemple de com respondre als grans reptes.
"El català ha de continuar sent la llengua inclusiva, pròpia i transversal del país. Perquè en una societat global com la nostra, el català enriqueix i el català suma"
Tanmateix, el cap de la Generalitat s’ha recolzat en la paraula Esperança del llibre Aurea Dicta, de Miquel Barceló, per transmetre que ningú no doni res per perdut. Al Govern adverteixen que l’extrema dreta s’alimenta del desassossec, per la qual cosa la Catalunya "centrada" ha d’atendre allò que treu la son als catalans: garantir el dret a l’habitatge perquè no sigui "un negoci sense límits", la mobilitat —Rodalies és un maldecap—, la seguretat als carrers i places o la prevenció forestal després dels incendis de l’estiu.
No caure en la "intolerància"
D’atendre aquestes carpetes depèn, segons el president, la "convivència" a Catalunya, motiu pel qual demana no caure en la teranyina de la "intolerància" en un context en què les enquestes auguren un creixement de formacions com Aliança Catalana i Vox. "Catalunya s’ha fet, i se seguirà fent, amb gent diversa, vinguda d’arreu", ha reivindicat, a més de carregar contra la "deshumanització" que avança en el context global i de denunciar el "genocidi" que pateix el poble palestí per part d’Israel. "Catalunya no vol ni ha de callar", ha etzibat.
La Diada "de tothom" és el lema que, sense haver-se escrit al cartell institucional, vertebra la celebració d’un Govern que vol deixar enrere els Onze de Setembre que capitalitzaven, especialment, els partits independentistes i que ara es pretén també "oberta al món". Aquesta és, de fet, la primera celebració dissenyada íntegrament per l’executiu d’Illa, ja que la de l’any passat va tenir lloc quan feia només un mes que havia posat un peu a la Generalitat i es va limitar a seguir la minuta que li havia deixat en herència Pere Aragonès.
