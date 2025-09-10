La xacra de la corrupció
Koldo va concertar una cita amb Delcy Rodríguez el 2021
Uns whatsaps trobats per l’UCO evidencien que l’assessor va mantenir la relació amb la vicepresidenta de Veneçuela fins i tot fora del Govern
Ángeles Vázquez
No és estrany que els casos de corrupció, almenys quan són coetanis, acabin estant connectats entre si. En la investigació pel frau d’hidrocarburs en què s’investiga el comissionista Víctor de Aldama a l’Audiència Nacional han aparegut uns whatsaps en els quals es comprova que la relació entre Koldo García, principal assessor del que va ser ministre de Transport José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez va continuar mesos després que aquesta es reunís amb l’expolític socialista a l’aeroport madrileny de Barajas el 20 de gener del 2020.
En els whatsaps incorporats al sumari que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz per un frau d’hidrocarburs de 182 milions d’euros, al qual ha tingut accés El Periódico, del grup editorial de Regió7, consten els missatges que Koldo García es va creuar amb Delcy Rodríguez entre el 3 i el 5 d’octubre del 2021, tres mesos després de la sortida d’Ábalos del Govern i un any i vuit mesos després de la polèmica trobada a la terminal espanyola. Es dona la circumstància que, tot i que aquesta comunicació s’hagi incorporat en el procediment del cas Villafuel, l’exassessor d’Ábalos no està investigat en aquesta causa, extrem que constitueix un dels arguments esgrimits per la defensa de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán per posar en dubte les indagacions realitzades.
"Hola, vicepresidenta, perdó que la molesti soc Koldo [sic]", es pot llegir en el primer d’aquests missatges. Ella respon immediatament: "Hola K". Koldo García continua la conversa assenyalant que li trucarà per un altre mitjà per donar-li les gràcies i anunciar-li que "dijous serà allà" per quan el pugui rebre. Les següents respostes venen a ser disculpes per part de Koldo en què li diu que s’ha expressat malament i que trucarà a Rodríguez quan ella pugui i per un altre mitjà.
En els missatges recollits per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil –en el sumari en el qual s’investiga el frau d’hidrocarburs en relació amb l’acreditació de l’empresa Villafuel com a operadora d’hidrocarburs– s’aprecia com la vicepresidenta del Govern veneçolà no fa esperar ni un minut l’exassessor d’Ábalos. Li respon amb un "Bé K", i aquest es disculpa: "Perdoni que m’expressi malament, quan pugui vostè li truco!!! Perdó l’error!!!".
Ella li contesta que està en un acte i, tot i que pel to de la conversa es veu que no és en absolut necessari, li envia una fotografia per demostrar-ho. Koldo insisteix: "Jo espero tot el que vostè em digui". La número dos de Nicolás Maduro va tancar la conversa amb un "perfecte". Un parell de dies després, Koldo García es torna a adreçar a ella: "Hola, perdoni que la molesti, li puc trucar són dos minuts". A continuació, l’exassessor va avisar la vicepresidenta veneçolana que la trucaria "per un altre mitjà". L’últim missatge incorporat diu: "Li escric des d’un altre lloc".
Habitatge
En altres missatges també inclosos en el sumari es pot llegir com l’exministre de Transports explica a Koldo els seus recels perquè una vivenda que havia visitat fos finalment adquirida a nom d’una empresa: "L’altra qüestió és que em van reconèixer i ara no sé com encaixa que sigui una societat la que compri. No sé com es pot explicar", diu el missatge.
Prèviament, Ábalos assenyala al que va ser el seu assessor al ministeri que aquesta casa no li agradaria perdre-la. "Dilluns han quedat amb una gent que també va visitar ahir la casa per negociar. Esperen una oferta".
