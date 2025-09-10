Reacció del president
Salvador Illa recorrerà la sentència del TSJC sobre el català a l’escola: «No permetré que ningú faci un ús polític de la llengua»
El TSJC anul·la diversos articles del decret que blinda el català com a llengua vehicular a l’escola
Que en la vigília de la Diada el català a l’escola rebi un nou cop judicial ha posat en guàrdia el Govern de Salvador Illa. Aquesta vegada, es tracta d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunyaque anul·la diversos articles del decret que blinda el català com a llengua vehicular a les aules, un veredicte que el president de la Generalitat ja ha anunciat que pensa recórrer. «No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua perquè és el pitjor que es pot fer per la convivència», ha etzibat.
Per al Govern, aquesta sentència és una mena d’avantsala del veredicte final que ha d’emetre el Tribunal Constitucional. Conscient de l’estocada que pot encaixar el model educatiu català en els pròxims mesos i amb el curs ja començat, Illa ha volgut deixar clar el seu compromís amb la defensa de la llengua. La Conselleria d’Educació i la de Política Lingüística fa mesos que tenen l’encàrrec d’anticipar-se als possibles escenaris.
No entra dins dels esquemes del president de la Generalitat apartar-se del compliment de qualsevol sentència que arribi dels tribunals, que considera que s’ha de respectar amb independència de si la comparteix o no. Però, alhora, promet preservar el model d’immersió, pel que en cas que la sentència sigui desfavorable al català.
