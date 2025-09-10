Educació a Catalunya
Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual "d'aprenentatge" per sentència
El TSJC ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu presentat per l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB)
Helena López
El Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos articles clau del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat del 2024 i ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu presentat per l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB). El tribunal declara nuls de ple dret els articles 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18a, 19, 24, 33 i 34.1, o parts d’aquests, que, entre altres coses, fixava el català com a llengua normalment vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua habitual en l’activitat docent i administrativa escolar, en les relacions amb les famílies, en els materials didàctics i en les avaluacions. La sentència es pot recórrer.
També s’ha anul·lat el fet que el català fos la llengua auxiliar prioritària per ensenyar idiomes estrangers, o que fos l’única llengua d’acollida de l’alumnat nouvingut, sense preveure mecanismes d’aprenentatge equilibrat del castellà.
El tribunal desestima, en canvi, la impugnació d’alguns articles relatius a aspectes organitzatius interns de l’administració (com l’ús del català en la projecció externa dels centres, la llengua en els processos selectius o l’acreditació lingüística del personal no docent), al considerar que no afecten directament el dret fonamental a l’educació.
Valoració de l’AEB
L’AEB ha celebrat la sentència perquè obligaria els centres a tenir el castellà com a llengua no només d’una assignatura, sinó també vehicular en altres matèries i àmbits. Per això, l’AEB exigeix a la Generalitat que compleixi sense demora la sentència i «reformi el model educatiu per garantir els drets lingüístics de tots els alumnes a Catalunya i deixi d’una vegada per totes d’inventar procediments fraudulents per evitar que el castellà sigui també llengua vehicular d’ensenyament a Catalunya». Així mateix, reclama al govern espanyol que «exerciti les seves competències i actuï a través de l’Alta Inspecció d’Educació per assegurar que aquesta resolució es compleixi en els centres públics i concertats de Catalunya».
