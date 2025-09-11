El 13025 de la sèrie 25 s'emporta el premi extraordinari de La Grossa de la Diada dotat amb dos milions d'euros
El primer premi és per al 13025 i el segon, per al 14004
ACN
Barcelona
Els números premiats durant el sorteig de La Grossa de la Diada han estat el 13025 de la sèrie 25 amb el premi extraordinari (2.000.000 euros), el 13025 amb el primer premi (50.000 euros), el 14004 amb el segon premi (20.000 euros), el 43394 amb el tercer premi (10.000 euros) i el 7 amb el segon reintegrament (5 euros). Aquest divendres ja surt a la venda La Grossa de Cap d'Any, a un preu de 10 euros el bitllet. El sorteig se celebrarà el 31 de desembre. Loteries de Catalunya destaca que els guanys es destinen a diversos programes creats per ajudar col·lectius vulnerables de la societat catalana.
