En marxa les manifestacions de la Diada a Barcelona malgrat la pluja

En un moment de crisi del moviment, els organitzadors mantenen que hi ha "més motius que mai" per a la independència

Capçalera de la manifestació a Barcelona convocada per l'ANC, Òmnium, Cultural i altres entitats

Capçalera de la manifestació a Barcelona convocada per l'ANC, Òmnium, Cultural i altres entitats / Jordi Borràs

Barcelona

Les manifestacions de la Diada organitzades per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Barcelona, Girona i Tortosa han començat al voltant de les 17.14 h, hora simbòlica que recorda les agressions contra les institucions catalanes del règim de Felip V ara fa 300 anys. A la capital de Catalunya la mobilització s'ha vist pertorbada per la pluja intensa del matí, que ha obligat els organitzadors a modificar part del programa. En un moment de crisi del sobiranisme, l'ANC sosté que hi ha "més motius que mai" per a la independència, per "combatre la desnacionalització", per "garantir" el futur del català o per "posar fi a l'espoli fiscal".

La manifestació a Barcelona convocada per l'ANC, Òmnium, Cultural i altres entitats

La manifestació a Barcelona convocada per l'ANC, Òmnium, Cultural i altres entitats / Jordi Borràs

