Ofrena a Rafael Casanova: Rull lamenta que "la nació catalana continua sent masegada" i el Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil"
Institucions, partits i entitats ofereixen les tradicionals ofrenes al monument amb motiu de la Diada. CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC no participen d'aquest acte
ACN
Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió, Rafael Casanova. I ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8 hores, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, al capdavant. També hi ha desfilat el president del Parlament, Josep Rull, -qui ha denunciat que la nació catalana no és plena ni lliure perquè "continua sent masegada en diversos aspectes"- a més de representants d'entitats, de sindicats i de partits polítics excepte CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.
El Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil" per "avançar" i reivindica "els valors compartits"
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat una Catalunya "cohesionada" i en "convivència" per "anar endavant". "Cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere", ha defensat la portaveu durant l'ofrena floral a Rafael Casanova amb motiu de la Diada, i ha afegit que Catalunya "ha de ser terra d'acollida i de respecte". Durant la seva intervenció davant els mitjans de comunicació la portaveu ha reivindicat "els valors compartits" i ha apuntat que cal "estimar-los". "No matem la il·lusió, mantinguem viu el nervi nacional i civil que ens ha fet avançar com a país", ha subratllat.
Rull demana una actuació "de fermesa" en defensa del català i lamenta que el TSJC l'hagi posat "més en risc"
El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat una actuació "de fermesa i determinació" en defensa del català després que el TSJC hagi tombat bona part del decret lingüístic a l'escola. Una decisió que, segons Rull, posa "més en risc" una llengua que ja està en perill. Després d'oferir la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova juntament amb la resta de membres de la Mesa del Parlament, Rull ha destacat que la nació catalana no és plena ni lliure perquè "continua sent masegada en diversos aspectes". I ha volgut remarcar que es manté "l'anormalitat" per la no aplicació de la llei d'amnistia, fent referència als diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig.
Junqueras reitera que la independència, la prosperitat econòmica i la justícia social són "lluites indestriables"
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reiterat que la independència, la prosperitat econòmica i la justícia social són "lluites indestriables". Després de l'ofrena floral ha reivindicat les lluites també per a un habitatge i un transport públic "dignes". Junqueras s'ha mostrat "convençut" que totes aquestes causes són "una de sola". Així mateix, el líder republicà ha reivindicat l'ambició nacional de Catalunya, que la societat "mereix".
Els Comuns: Catalunya ha d'escollir entre tornar "segles enrere" o ampliar drets i llibertats
La coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa ha afirmat que Catalunya se situa en una cruïlla on el país ha de prendre una decisió: tornar "segles enrere" o ampliar drets i llibertats. En la seva intervenció després de l'ofrena, Tarafa ha instat Catalunya a "mirar al futur". La dirigent dels Comuns ha reivindicat la figura de Paco Candel, en el centenari del seu naixement, per subratllar que el pais ha de ser "un sol poble", tal com defensava l'escriptor i periodista. Tarafa també ha afegit que cal que Catalunya sigui "referent" dels Drets Humans, i en denunciï les violacions com ara amb el conflicte entre Palestina i Israel.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
- Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència