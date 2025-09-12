Els joves volen recuperar el caliu i la unió de les primeres manifestacions independentistes
La forma en com es va desenvolupar el moviment després de l’1 d’octubre va generar desgast entre el jovent, que reclama un discurs clar i la recuperació d’un ambient més «familiar»
Els joves s’han distanciat del moviment independentista. La decepció per com s’han desenvolupat els fets en els darrers anys, la priorització d’altres lluites socials o el desgast ocasionat per la confrontació entre els partits independentistes han estat algunes de les causes que han propiciat aquesta desvinculació. Un altre dels aspectes que destaquen els joves és el canvi d’ambient que es va experimentar en les manifestacions després de l’1 d’octubre de 2017, passant de mobilitzacions de celebració i caliu a concentracions caracteritzades per la tensió i la confrontació constant.
Maria Gonfaus, manresana de 22 anys, va començar a assistir a les manifestacions de l’onze de setembre el 2013, ho feia -i encara ho fa- acompanyada de la seva família: «Ho recordo amb molt carinyo perquè era com una tradició i hi havia un bon ambient», explica. De fet, la jove remarca que es tractava d’una data per enaltir el «ser català, independentista, tenir una cultura i voler un país. Però sempre m’havia semblat una celebració on hi podia anar tothom i es transmetia un missatge positiu».
La cardonina Núria Deig, de 23 anys, assegura que anar a les manifestacions era «fer un esforç. Mobilitzar-nos des de Cardona a Barcelona, passar el dia fora, però hi veiem una finalitat i que era una cosa real que podia passar». En el cas de Deig, inclús va es va desplaçar fins a Brussel·les amb el seu pare i la seva germana per prendre part de les concentracions que es van dur a terme després de l’octubre de 2017.
Nil Bolaño, moianès de 23 anys, va començar a participar en les manifestacions de l’onze de setembre amb amics. El jove detalla que es tractava d’accions amb «un ambient molt sa» i que «m’agradaven molt perquè hi veies persones de totes les edats i molt diverses». En definitiva, eren mobilitzacions «divertides» i on s’estava «còmode i tranquil».
En tots tres casos, l’1 d’octubre va suposar un punt d’inflexió. Durant aquelles dates, la gent va començar a manifestar-se amb un malestar evident i amb accions que s’allunyaven força de les que havien caracteritzat el moviment fins llavors. L’aplicació del 155, l’empresonament d’alguns polítics i l’exili d’altres i la sentència del procés van donar peu a dos anys de molt moviment als carrers i una confrontació directa de la societat catalana amb els cossos de seguretat. L’independentisme va passar d’expressar-se a través de mobilitzacions «familiars» i «amables» a fer-ho amb concentracions «tenses» i «amb ràbia».
Els joves consultats per Regió7 van passar de manifestar-se amb les seves famílies a fer-ho amb amics i altres estudiants a mesura que van anar creixent, coincidint precisament amb els fets d’octubre. Tot i que van ser actius i ho recorden com l’època més intensa de totes, sembla que això també els va generar un desgast i, en alguns casos, els va sobrepassar la situació.
La forma en com es van desenvolupar els fets i encara ho continuen fent, ha estès sobre el sector juvenil una sensació de desànim que els ha allunyat del moviment. «Estàvem cansats perquè feia anys que lluitàvem i notaves que no hi havia manera de tirar endavant», diu Bolaño.
Més enllà de la desil·lusió generada per uns anys complicats a nivell polític i social, els joves també han perdut l’interès per la manca de referents i d’un guió clar per part dels líders independentistes: «Se’ns està menjant un missatge polític molt neutral», afirma Gonfaus. La manresana, coincidint amb Deig i Bolaño, explica que abans hi havia un objectiu clar, aconseguir la independència, però també reivindicar la cultura i la identitat catalana. Ara, en canvi, el que havia estat un «somni» s’ha desinflat a causa d’un discurs polític buit: «Molta gent ha deixat de creure que un país nou i independent pot ser millor», sentencia.
En un context en què els joves no troben referents clars, l’extrema dreta hi ha trobat un forat i, segons Gonfaus, el seu missatge està calant de forma alarmant: «Són partits que tenen discursos molt potents i que saben arribar als sentiments dels joves». En aquest sentit, la manresana confessa que és una qüestió que «em preocupa» en un context en què moltes persones s’han desentès de la política.
