Memòria 2024
La Fiscalia de Barcelona planteja una reforma penal que permeti el desallotjament immediat d'habitatges ocupats, encara que no siguin violents
La modificació elevaria un dia la pena i amb això els jutges podrien imposar la mesura cautelar també en els casos en què no hi ha violència ni intimidació
El ministeri públic sol·licita també una modificació legal per incrementar les condemnes pel robatori de rellotges d'alta gamma i mòbils, així com per la sostracció d'objectes per valor de més de 50.000 euros en habitatges
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona proposa una reforma d'un article del Codi Penal que permetria de forma cautelar el desallotjament "immediat" d'un habitatge ocupat il·legalment, encara que l'ocupació no hagi estat ni violenta ni amb actes intimidatoris, segons la memòria del 2024 d'aquesta institució i que ha estat difosa aquest dilluns. A més, el ministeri públic sol·licita que s'augmentin les penes per als robatoris el valor del qual del que s'ha sostret superin els 50.000 euros i per al furt de mòbils, en línia amb el que reclama el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i els rellotges d'alta gamma.
L'aplicació de la mesura cautelar de desallotjament immediat (restauració de l'habitatge al seu propietari) es podria demanar si es modifiqués l'article 245.2 del Codi Penal, que castiga amb una pena de multa de tres a sis mesos (la quantia es reclama depenent del cas) qui ocupi, "sense autorització deguda", un immoble, habitatge o edifici aliens que no constitueixin habitatge, o es mantingués en ells contra la voluntat del seu titular, sense exercir violència ni intimidació.
La fiscalia proposa ara que aquesta multa s'incrementi en un dia, de manera que la pena vagi de tres mesos i un dia a sis mesos. Amb aquesta modificació, l'ocupació il·legal no violenta no seria un delicte lleu, sinó menys greu, per la qual cosa seria factible que el jutjat acordés com a mesura cautelar (fins que no hi hagi sentència) immediata a la denúncia, el desallotjament de l'edifici ocupat. En l'actualitat, en ser un delicte lleu, "molt excepcionalment" s'acorda el desnonament i, segons subratlla la memòria, "l'immoble es manté ocupat un considerable període de temps", fins que existeixi sentència condemnatòria ferma per l'ocupació que acordi imposar pena de multa i el desallotjament.
Rellotges i mòbils
La memòria de la Fiscalia de Barcelona també suggereix la reforma d'un altre article del Codi Penal que imposa una pena de tres anys i sis mesos de presó a cinc anys la condemna per robatori a casa habitada, edifici o local oberts al públic, o qualsevol de les seves dependències. En aquest sentit, suggereix que s'introdueixi un agreujant atenent el valor dels efectes sostrets o aquest robatori produeixi, en general, perjudicis d'especial consideració, en referència a la sostracció de rellotges d'alta gamma, dispositius electrònics (ordinadors) o mòbils. El barem per aplicar la pena per aquest delicte seria el mateix, però en aplicar-se un agreujant la condemna s'imposaria en el tram superior a l'habitual.
"Actualment, no són infreqüents els robatoris amb violència o intimidació en què el valor dels efectes sostrets és superior a 50.000 euros, especialment en cas de robatoris violents de rellotges d'alta gamma, de valor molt superior a 50.000 euros, donant-se casos de valor superior a 100.000 i a 200.000 euros, en els quals malgrat la seva especial gravetat atenent el valor dels efectes sostrets, s'aplica el tipus bàsic del robatori amb violència o intimidació", sense agreujant, assenyala la fiscalia. Aquest precepte també s'aplicaria, si es reforma el Codi Penal, quan es produeixi perjudicis d'especial consideració, per exemple, "robatoris de dispositius electrònics que continguin dades personals i/o professionals d'extraordinari valor per al titular". Respecte a la sostracció de mòbils, destaca que la seva "desaparició ocasiona seriosos perjudicis al titular del dispositiu".
Defraudació elèctrica i droga
La fiscalia sosté a la seva memòria que no es descarta que la "mínima severitat" del Codi Penal espanyol en la condemna per defraudació del fluid elèctric vinculat a les plantacions de droga "atragui trames organitzades per produir aquí la seva marihuana". Per això, insta que es modifiqui l'article que recull aquest delicte per incloure un tipus agreujat que permeti imposar penes de privació de llibertat per a qui cometi aquesta infracció penal, que en l'actualitat només està castigada amb multa, i especialment quan darrere de les plantacions il·legals hi ha grups organitzats.
"Aquest delicte, al marge del dany econòmic a les companyies elèctriques, està produint perjudici als ciutadans per talls en el subministrament deguts a la incorrecció de les instal·lacions clandestines, apart dels riscos d'incendi que les mateixes comporten". Per a la fiscalia, si no es reforma aquest precepte, s'està equiparant "injustament" la defraudació elèctrica necessària per a la posada en marxa d'una plantació de marihuana a supòsits en què la sostracció de fluid elèctric és per a un habitatge i "és comesa per una persona individual, més o menys necessitada".
