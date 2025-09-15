El Govern començarà a revisar el pla de les noves Zones de Baixes Emissions a principis del 2026
Paneque assegura que el programa es treballarà amb els ajuntaments i el sector econòmic i social
ACN
El Govern començarà a revisar el pla de les noves Zones de Baixes Emissions (ZBE) a principis del 2026, segons ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una reunió amb alcaldies de l'Arc Metropolità. Segons la membre de l'executiu català, les tasques per revisar el Pla de qualitat de l'aire actual es faran en col·laboració amb els ajuntaments i amb el sector econòmic i social. La revisió es farà sobre el grau d'implantació de les mesures previstes al pla actual, i n'haurà de tenir en compte l'avaluació ambiental, per revisar-ne l'eficàcia i estendre-les fins al 2030. Tot plegat, d'acord amb els escenaris de compliment que preveu el marc de gestió de la Directiva europea de qualitat de l'aire.
La consellera també ha indicat que en el moment de la revisió, es podrà analitzar el contingut concret de totes les mesures, com les relacionades amb les ZBE, per "assolir adequadament els objectius de millora de la qualitat de l'aire".
Alhora, Paneque ha explicat que està en marxa la plataforma que facilitarà el desplegament de les ZBE, que consta de dos mòduls. Un, per fer el control i gestió centralitzada dels accessos, integració de càmeres, definició de calendaris, horaris i restriccions, i seguiment d'infraccions, i un altre per al registre de vehicles.
Aquest últim mòdul permetrà, segons el Govern, gestionar les exempcions i les autoritzacions, "una eina per reduir tràmits, evitar duplicitats i donar respostes coherents a tot el territori metropolità" ha puntualitzat Paneque. També han quedat aprovades les condicions d'ús de la plataforma per a la gestió electrònica de les autoritzacions excepcionals, a través d'una resolució.
Finalment, Paneque ha avançat a la reunió que està previst que la Generalitat convoqui subvencions l'any que ve per a càmeres, senyals, o reurbanització, amb l'objectiu de col·laborar amb els ens locals en la implantació de les ZBE.
