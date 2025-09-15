Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa: "El que està passant a Gaza és un genocidi. Negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat"

El president de la Generalitat retreu a la dreta que "continuï negant" l'extermini després de les protestes de la Vuelta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant unes jornades organitzades per Europa Press a Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant unes jornades organitzades per Europa Press a Barcelona / ACN

Maria Pratdesaba / Jordi Bataller (ACN)

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "el que està passant a Gaza és un genocidi" i que "negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat". "63.000 morts, 150.000 ferits, 250.000 persones en risc de desnutrició i gairebé 2 milions de desplaçats. D'això se'n diu genocidi. Les coses s'han de dir pel seu nom. Si no, no es pot fer res sensat", ha argumentat el cap de l'executiu català aquest dilluns en unes jornades organitzades per 'Europa Press' al Palau Macaya de Barcelona. Illa ha fet aquestes declaracions un dia després que les protestes contra els bombardejos de Gaza impedissin la celebració de l’última etapa de la Vuelta a Madrid.

