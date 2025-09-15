Debat de política general
Junts pressiona el PSC i sotmetrà a votació al Parlament els pactes amb Sánchez
Junts va advertir el PSOE que trencaria la relació si no assegura la tornada de Puigdemont i compleix ja els acords
Carlota Camps
Junts vol traslladar les seves negociacions amb el PSOE al Parlament. Emulant l’«aquesta tardor passaran coses» que Carles Puigdemont va deixar caure durant la seva intervenció a la Universitat Catalana d’Estiu, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avisat el PSC que les seves votacions durant el debat de política general –previst del 7 al 9 d’octubre– tindran conseqüències per a Pedro Sánchez. «No es pot construir a Suïssa i destruir a Catalunya. No tolerarem més que el PSC torpedini l’esperit de l’acord de Brussel·les de la mà del PP i Vox», ha alertat Sales durant la roda de premsa celebrada a Waterloo, on aquest dilluns i dimarts estan concentrats els diputats de Junts per preparar el curs polític.
Així, Sales ha denunciat que el PSC ha votat «més de vuitanta vegades» al costat del PP i Vox al Parlament «en contra dels interessos de Catalunya», una cosa que Junts considera «incompatible» amb el pacte que va permetre la investidura de Sánchez, i volen evitar que aquesta situació es repeteixi aquest octubre. «El debat de política general ha de servir per acabar amb el doble discurs dels socialistes, en cas contrari, s’ha acabat el temps. O s’alineen el discurs, l’estratègia i la triangulació Suïssa-Catalunya-Espanya, o no hi haurà més camí per recórrer en aquesta direcció», ha advertit Sales.
L’advertència de la dirigent de Junts arriba després que en la primera reunió amb el PSOE a Suïssa després de les vacances d’estiu, el partit liderat per Puigdemont exigís al PSOE resultats dels pactes pendents i amenacés de deixar de recolzar les propostes que el Govern sotmeti a votació al Congrés. Els postconvergents volen que Sánchez asseguri la tornada definitiva de Puigdemont a Catalunya sense ser detingut, que continua esperant que se li apliqui de manera efectiva la llei d’amnistia més d’un any després de l’aprovació de la norma al Congrés. A més, exigeixen que hi hagi avenços en els altres dos grans pactes que continuen pendents: l’oficialitat del català a la Unió Europa i la llei per al traspàs de les competències en immigració a Catalunya.
Fins ara, Junts sempre havia puntejat el PSC i desvinculava per complet la negociació amb el PSOE de la seva relació amb els socialistes catalans al Parlament. El canvi d’estratègia dels postconvergents a la Cambra catalana arriba després que aquest mes de setembre tingués lloc la primera reunió entre Puigdemont i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els dos líders van exhibir bona sintonia davant les càmeres, però van evitar fer declaracions després de la trobada, de la qual no va transcendir el contingut. Durant tot el primer any de legislatura, Junts havia evitat qualsevol pacte amb el PSC per presentar-se com l’alternativa, malgrat que en la legislatura anterior les dues formacions s’havien posat d’acord en diverses qüestions sectorials. Ara per ara no s’obren a pactes amb els socialistes catalans, però sí que els exigeixen uns determinats posicionaments.
