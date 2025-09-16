Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aragonès renuncia al sou d'expresident i dirigirà l'empresa hotelera del seu pare

L'excap del Govern remarca que "de la política institucional se n'ha de poder i voler sortir"

Pere Aragonès, a la seva oficina d'expresident

Pere Aragonès, a la seva oficina d'expresident / ACN/Bernat Vilaró

Bernat Vilaró (ACN)

Barcelona

Pere Aragonès ha renunciat al seu sou d'expresident del Govern des d'aquest dimarts. Aragonès, que va presidir la Generalitat des del 2021 al 2024, dirigirà a partir d'ara Golden Hotels, l'empresa familiar del seu pare. Aragonès va deixar de ser president amb 41 anys i 8 mesos, i la retribució li hauria cobert fins als 45 anys. Així, renuncia a la retribució un any després d'haver deixat de ser president, i no en rebrà cap altra remuneració fins als 65 anys. En un comunicat publicat a les seves xarxes, Aragonès ha remarcat que "de la política institucional se n'ha de poder i voler sortir". L'oficina d'expresident es mantindrà activa i, de fet, Aragonès vol continuar el seu paper i l'agenda institucional.

Aragonès ha decidit renunciar a l'assignació prevista per llei, un any després de deixar de ser president. Podria haver sigut receptor de la retribució fins a tres anys més, però finalment aposta des d'ara per l'empresa privada. Aragonès vol compatibilitzar el seu paper institucional amb nous projectes personals.

L'expresident passarà a dirigir l'empresa hotelera familiar del seu pare (de 72 anys). Aragonès no havia tingut fins ara cap vinculació professional amb l'empresa, amb seu a Pineda de Mar, i a partir d'ara n'assumirà tasques de direcció. S'ocuparà de les àrees més vinculades a la part financera i tecnològica.

A més, Aragonès continua centrat en la recerca per la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona (UB). Complementarà així la docència en el seu àmbit d'especialització amb les classes d'història econòmica, com a professor associat a la UVIC-UCC.

L'expresident i exconseller vol que la tasca a l'empresa familiar sigui compatible amb l'agenda i les seves obligacions de l'expresidència. Així, Aragonès mantindrà l'agenda institucional.

En aquest sentit, participarà a principis d'octubre en la 'Jornada del catalanisme del segle XXI' amb els expresidents Ximo Puig i Uxue Barkos, que organitza Acció Catalana.

"Avui es tanca una etapa"

Aragonès ha publicat avui a les xarxes un comunicat on explica la seva decisió. "Tanco una etapa de dedicació exclusiva a la política, orgullós de la feina feta (...). Avui es tanca una etapa i, alhora, no canvia res del que és essencial: el meu compromís amb Catalunya és el mateix".

Després del xoc intern a Esquerra, el seu partit, i les desavinences amb Oriol Junqueras, Aragonès comença el comunicat subratllant que "de la política institucional se n'ha de poder -i voler- sortir".

L'expresident considera "fonamental" saber tancar bé les etapes per "continuar sent útil". "Ni aferrar-se als càrrecs, ni convertir-los merament en un mitjà de subsistència ni tampoc acabar reduït a una figura de vitrina".

Llei dels expresidents

Segons la Llei 6/2003 de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, les persones que hagin exercit el càrrec tenen dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, l'assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president.

Un cop ha passat aquest període, deixen de cobrar cap retribució fins quan arriben als 65 anys, tenen dret a percebre una pensió de jubilació vitalícia: una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president.

Cal tenir en compte que Aragonès va rebaixar-se un 15% el sou de president, com una de les primeres mesures després de ser investit, el 2021.

Edats dels altres expresidents

Els presidents Josep Tarradellas, Jordi Pujol i Pasqual Maragall van deixar de ser-ho amb més de 65 anys (81, 73 i 65, respectivament). El president José Montilla va deixar de ser-ho a punt de complir els 56, però després va ser senador durant tres legislatures (2011-2019), i des del 2020 és conseller d'Enagas.

Artur Mas i Quim Torra van deixar de ser presidents del Govern gairebé als 60 anys i als 58 anys, respectivament. Carles Puigdemont ho va deixar de ser amb 54 anys, i després va ser elegit eurodiputat, i actualment presideix Junts.

