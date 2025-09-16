Cambra catalana
Ruben Wagensberg renuncia a l’acta de diputat d’ERC al Parlament
Oriol López, actual secretari general adjunt del partit, assumirà previsiblement el seu escó al ser el següent de la llista
Carlota Camps
Ruben Wagensberg ha renunciat a l’acta de diputat d’Esquerra al Parlament, segons ha avançat RAC1 i ha pogut confirmar El Periódico. El que va ser secretari de la Mesa en l’anterior legislatura té previst tornar a centrar-se en l’activisme pels drets humans. Anteriorment ja havia impulsat iniciatives com ara ‘Casa nostra, Casa vostra’ -en defensa de l’acollida de refugiats- i l’empresa solidària Top Manta. El seu lloc l’ocuparà previsiblement el següent candidat en la llista d’Esquerra, que és el secretari general adjunt del partit, Oriol López.
Wagensberg va ser investigat per la causa de Tsunami, fet que el va portar a instal·lar-se a Suïssa durant més de mig any. Va poder tornar quan la causa es va arxivar el juliol del 2024, moment en què també es va deixar de perseguir judicialment l’exsecretària general d’ERC Marta Rovira.
El fins ara parlamentari republicà ha comunicat aquest dimarts personalment a la Mesa del Parlament la seva intenció de deixar la política institucional, segons expliquen fonts presents en la reunió. La marxa de Wagensberg se suma a dues baixes més. Aquest mes de setembre també ha deixat l’acta el postconvergent Jaume Giró i la cupaire Laia Estrada.
