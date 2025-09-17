Educació
Sánchez reduirà per llei les hores lectives del professorat
Per al curs vinent s’impulsarà un programa d’ajudes per a l’escolarització gratuïta de 0-3 anys a les famílies per sota del llindar de pobresa
May Mariño
El president del Govern, Pedro Sánchez, va avançar aquest dimecres que presentaran un avantprojecte de llei per fixar un màxim d’hores de docència en aula, que quedaran establertes, des del curs vinent, en un màxim de 23 a primària i 18 a secundària, batxillerat i la resta d’ensenyaments –en línia amb la recomanació del Consell Escolar de l’Estat–, i per abaixar les ràtios alumne/professor.
Aquest anunci el va fer durant la seva visita a l’escola municipal infantil Casa de los Niños de Getafe (Madrid), acompanyat de l’alcaldessa de la localitat, Sara Hernández, i dels ministres d’Educació, Pilar Alegría, i de Transformació Digital, Óscar López.
Després d’un repàs per les mesures impulsades en matèria educativa i de formació professional, que suposen tota una «modernització de tot el nostre sistema educatiu», Sánchez va explicar que el projecte de l’Executiu respon a una «aposta decidida» perquè els nens i els joves, una vegada abandonin les etapes educatives, «surtin amb les eines per ser ciutadans lliures, autònoms, amb llibertat de criteri i consciència». Perquè «ara mateix necessitem una comunitat, una societat de valors, de principis, de solidaritat, de responsabilitat», va afegir.
Després de reconèixer que tenien l’«assignatura pendent» d’augmentar la taxa d’escolorització en l’educació 0-3 anys, perquè quan va arribar al Govern el 2018 «era molt baixa, de les més baixes d’Europa», ara la situació es va encarrilant i ronda les 42.000 places, segons Sánchez, a prop de l’objectiu d’arribar el 2027 a les 60.000 noves places.
Per «continuar reforçant» aquest camí, el cap de l’Executiu va avançar que el Ministeri d’Educació i Formació Professional posarà en marxa a partir del curs vinent un «programa d’ajudes d’aproximadament uns 175 milions d’euros perquè les famílies que estan per sota del llindar de la pobresa puguin portar els seus fills a una educació primària totalment gratuïta».
I, d’altra banda, posant el focus en «les càrregues lectives del professorat», el president va avançar que s’ha d’«impulsar una llei de noves mesures en què en lloc de ser una recomanació siguin una obligatorietat» les «hores lectives» dels professors «a les aules». De manera que a «l’educació primària sigui de 23 hores i a l’educació secundària i també a batxillerat sigui de 18 hores. Estem parlant sempre d’educació en aula», va puntualitzar.
