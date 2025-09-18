Cas Koldo
El jutge manté pres Santos Cerdán tot i que avança que sortirà abans de complir sis mesos a la presó
El magistrat assegura que de moment ha de continuar pres atesa la gravetat dels delictes que se li imputen i el risc que oculti o destrueixi proves
Ángeles Vázquez
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente no veu cap raó per deixar en llibertat ja l’ex secretari d’Organització socialista Santos Cerdán i, com va fer amb les proves que plantejava, rebutja revocar la seva presó, en la qual l’expolític socialista es troba des del passat 30 de juny. En la seva resolució, el magistrat considera que continua vigent el risc que oculti o destrueixi proves, i la gravetat dels delictes que se li imputen, tot i que avança que previsiblement la mesura no es prorrogarà més enllà del termini de sis mesos, cosa que significa que com a molt tard sortirà de la presó de Soto del Real a final d’any o a tot estirar al gener.
El jutge assenyala que d’acord amb la Fiscalia Anticorrupció i l’acusació popular, el jutge d’instrucció destaca que en aquest moment no es pot modificar la seva situació. No obstant, admet que assisteix la raó a la defensa de Cerdán en el fet que quan la presó provisional hauria sigut acordada amb la legítima finalitat de conjurar el risc que l’investigat pogués amagar, alterar, o destruir fonts de prova rellevants per a l’enjudiciament, no podrà mantenir-se per més temps del necessari per satisfer aquest propòsit i, en tot cas, no es prolongarà per temps superior a sis mesos.
Però aquest còmput s’ha de comptar a partir de l’ingrés a la presó, no com feia la defensa des del moment en què ella considera que se’l va començar a investigar, cosa que feia que argumentés que s’havien iniciat les indagacions sense obtenir la preceptiva autorització del Congrés, cosa que intentava que servís per anul·lar la instrucció.
L’instructor contesta als advocats Benet Salellas i Jacobo Teijelo, que Santos Cerdán va ingressar a la presó el 30 de juny passat, per la qual cosa ni tan sols ha transcorregut el termini màxim previst en la llei orgànica del poder judicial. «No obstant –afegeix la interlocutòria–, té també raó la defensa en el fet que amb això no n’hi ha prou. Es tracta, sí, d’un termini límit màxim, però això, per descomptat, no significa que una mesura cautelar tan fortament aflictiva pugui perdurar fins aleshores, si haguessin desaparegut ja les raons que van justificar la seva adopció».
Per això insisteix que de moment segueix el risc de destrucció de proves pel qual se’l va enviar a la presó. «El cert és que les investigacions sobre la precisa situació patrimonial del senyor Cerdán no han conclòs. Determinades faltes de sintonia entre les seves declaracions tributàries i la procedència real de determinats ingressos bancaris van determinar la necessitat de requerir informacions complementàries, que han sigut molt recentment aportades a la causa. D’altra banda, resultava –i resulta encara– necessari aprofundir en els eventuals vincles econòmics que poguessin existir entre Servinabar 2000 i el senyor Cerdán o el seu cercle personal pròxim, cosa que comporta la realització de complexes anàlisis documentals que, en certa mesura, podrien ocultar-se o alterar-se encara».
Afegeix que «aquest mateix risc» existeix, «més acusadament, respecte a les possibles relacions econòmiques i/o personals que Cerdán o la mercantil Servinabar 2000 poguessin mantenir o haver mantingut amb persones concretes que vinguessin actuant en nom d’Acciona. En l’esclariment d’aquests fets es treballa àrduament i avança la investigació en les indicades direccions. Però encara no ha acabat, ni tan sols en els seus aspectes essencials. Per això, no ha arribat el moment encara, segons el parer d’aquest instructor, de modificar la situació de presó provisional, comunicada i sense fiança, que pateix» l’expolític socialista.
Així doncs, conclou el magistrat que «ni sens dubte ha transcorregut el termini límit màxim de durada de la presó provisional acordada en aquesta causa respecte a Santos Cerdán, ni tampoc han cessat les raons que legítimament van justificar la seva adopció». I insisteix que no és només que el termini límit màxim de la presó provisional no hagi sigut sobrepassat, sinó que previsiblement no serà necessari esgotar-lo.
En la seva resolució, el jutge reitera que persisteixen motius més que suficients per considerar que Cerdán pogués haver comès il·lícits penals, provisionalment qualificables com de pertinença a organització criminal (article 570 del Codi Penal ), tràfic d’influències (article 428 ) i suborn (article 419), pels quals se’l va enviar a la presó.
El magistrat detalla els indicis contra Santos Cerdán que ja va relatar en la interlocutòria de presó, i que recorda que van ser confirmats per la Sala d’Apel·lació. Entre ells, ressalta com el més intens la troballa delsarxius d’àudio intervinguts a l’exassessor Koldo García«dels quals resulta,sempre en els termes indiciaris que han de ser aquí presos en compte, que en successives converses amb altres investigats en aquesta causa,el mateix Santos Cerdán vindria a reconèixer de forma certament explícita no només el cobrament de comissions vinculades a l’adjudicació de determinades obres públiques . degudament identificades a l'informe rendit per la policia judicial de data 5 de juny del present any, sinó també haver-ne satisfet part d’aquestes a altres investigats, així com expressant el compromís de reclamar per a ells certes quantitats encara pendents de cobrament».
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La visió dels funcionaris de presons: 'Hi ha interns que no tenen res a perdre. No respecten ningú perquè ningú els ha respectat mai
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Tous canvia de conseller delegat
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor a gas
- Flors blanques en record de la mestra Maite Cots
- Mayra Tait, coordinadora del Gimbe: 'L'entrenament de força té més beneficis en les dones per una qüestió hormonal