Reunió del grup parlamentari
ERC registra en solitari la llei de l’IRPF acusant Sánchez de «perjudicar» Catalunya i la seva economia
Junqueras admet que no hi ha avenços en la negociació sobre el finançament ni la recaptació fiscal
Oriol López substituirà Ruben Wagensberg com a diputat del Parlament
Quim Bertomeu
ERC fa dies que ja està a ple rendiment, però aquest divendres ha volgut arrencar de forma simbòlica el curs parlamentari des del Castell de Vacarisses. Davant unes vistes privilegiades de Montserrat, el líder del partit, Oriol Junqueras, ha convocat tots els diputats del Parlament per marcar les línies del curs polític, en què tornaran a utilitzar els seus 20 escons –decisius per a la governabilitat – per intentar que el Govern de Salvador Illa (PSC) tingui una «ambició nacional més gran» per a Catalunya.
Malgrat que la cita ha sigut a la comarca del Bages, el moviment del dia dels republicans s’ha produït a Madrid. Allà han registrat formalment la llei perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF de forma íntegra. És una norma que ja havien presentat en societat, però que no havien registrat a l’espera de perfilar el seu contingut i de continuar negociant amb el PSOE. No hi ha acord amb els socialistes, així que ERC ha decidit presentar la proposició de llei en solitari i continuar pressionant el PSOE perquè l’aprovi.
«Per part del Govern espanyol, com tots vostès saben i ho demostra cada dia, el que hi ha és immobilisme i, per tant, el que hi ha és perjudicar la societat catalana i la seva economia», ha lamentat Junqueras en declaracions als periodistes. Així, de nou, ha tornat a advertir que ERC no es presentarà a una «negociació pressupostària» ni al Parlament amb Salvador Illa ni al Congrés amb Pedro Sánchez fins que «el PSOE compleixi els compromisos als quals va arribar en matèria de model de finançament i recaptació fiscal». Aquesta és la gran carta que jugarà ERC: si no hi ha nou finançament i llei de l’IRPF, no s’asseurà a parlar dels pressupostos.
Junqueras i la portaveu del grup, Ester Capella, ha situat el «finançament singular» com la pedra angular de la legislatura, a la qual han afegit els avenços socials i «la governança catalana de l’aeroport del Prat». Els republicans sempre han defensat que la Generalitat hauria de tenir un paper molt més destacat en la presa de decisions de l’aeròdrom català, però fins ara no ho han aconseguit. «L’aeroport genera una quantitat ingent de recursos i és la principal font d’ingressos d’Aena i el que correspondria és que Catalunya pogués decidir sobre el seu model aeroportuari», han dit.
Si defensen el país, trobaran en nosaltres un aliat convençut. Si no defensen els interessos del país, trobaran el més ferm dels rivals
Preguntat per si ERC endurirà l’oposició que fa al Parlament els socialistes, Junqueras ha mantingut que tindran una actitud col·laborativa sempre que Illa ofereixi avenços significatius en autogovern i polítiques socials. «Si defensen el país, trobaran en nosaltres un aliat convençut. Si no defensen els interessos del país, trobaran el més ferm dels rivals», ha explicat. És un missatge prou ambigu –amb Segell Junqueras– que dona a entendre que ERC continuarà col·laborant amb el Govern d’Illa, això sí, estudiant mesura a mesura i no amb un suport global i incondicional.
Nou diputat
Per Vacarisses s’ha deixat veure, a part de Junqueras i els diputats, el secretari general adjunt d’ERC, Oriol López. Tot i que la seva presència estaria justificada per ser el número quatre de l’organització, el motiu és que es convertirà en nou diputat del Parlament en substitució de Ruben Wagensberg, que dimarts anunciï la seva renúncia a l’escó.
No és una decisió arbitrària: López (Mollet del Vallès, 1978) era el primer candidat de la circumscripció de Barcelona que tenia dret a entrar a la Cambra si hi havia alguna renúncia. Això sí, són aquest relleu, se’n va un crític amb Junqueras –Wagensberg– i entra un dels seus màxims col·laboradors. López va començar a agafar rellevància en el partit com a cap de l’oposició municipal a Mollet i d’allà va anar escalant posicions en l’organització fins a ser actualment un dels seus principals dirigents.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
- Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger