Col·loqui de Prensa Ibérica
Illa: «Si el català i l’eusquera no són oficials a la UE, és perquè el PP va fer trucades»
El president de la Generalitat i el director editorial de Grupo Noticias, Iñaki González, xerren a Vitòria-Gasteiz sobre autogovern, cooficialitat de llengües i economia
Agurtzane Salazar / NTM
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, després de reflexionar aquest divendres sobre convivència, reconeixement entre diferents i corresponsabilitat des de la funció pública, en la segona part de l’esmorzar informatiu organitzat per Diario de Noticias de Álava i Prensa Ibérica, al Gran Hotel Lakua de Vitòria-Gasteiz, va donar diversos titulars al director editorial de Grupo Noticias. Entre aquests, que «queda pendent l’aplicació plena del dret d’amnistia», un «exercici de generositat amb pocs precedents», per arribar a la plena «normalitat política i institucional», perquè «és el pas que ens queda per fer».
Des del primer minut
Per això mateix, des que va arribar al Palau de la Generalitat, la va reclamar des del primer minut i per això també, va començar aquest curs polític amb la recent trobada que va mantenir a Brussel·les amb Puigdemont.
«Com puc demanar-los convivència a la ciutadania catalana, si jo no coneixia fins al 2 de setembre el principal líder de l’oposició?», va qüestionar Illa que va destacar que el més positiu d’aquesta reunió va ser que «vam tenir una conversa franca, cordial i respecte mutu, que és el mínim exigible».
Després d’això, va demanar «respecte» pel poder legislatiu, esperant que ben aviat pugui ser efectiva la llei per a aquesta normalització «política i institucional» perquè Puigdemont i Junqueras «puguin tornar».
En aquest sentit, va avisar que «quan un poder vol irrompre àmbits que no li correspon, anem malament».
Horitzó federal
En la seva intervenció, Illa va insistir en pluralitat i diversitat. «Apostem per una Espanya en un horitzó federal en una Europa amb un horitzó federal».
Preguntat per si està satisfet per aquest gir que s’ha produït a Catalunya en el debat, va afirmar que sí, però que no és complet perquè queda pendent aquesta «aplicació plena» del dret d’amnistia.
Malgrat això, se sent acompanyat. «S’ha de ser ferm en les conviccions. Moderació en les formes, però radicalitat en els principis. Però el més audaç és la serenitat, el respecte i el fet de no perdre por d’expressar els arguments i idees».
Illa també va ser ferm a l’hora de parlar sobre la cooficialitat de les llengües. «El sentiment general (per Europa) és que no és de dubte ni de reticències. Si això no està ja solucionat és perquè el PP ha fet trucades», va denunciar el president.
Va censurar els discursos «excloents» sobre les llengües cooficials, que són «una riquesa col·lectiva», però que «si no fem polítiques actives de protecció, davant l’empenta i potència del castellà, corren el risc de veure’s disminuïdes».
I va anunciar que va trucar per felicitar l’alcalde de Badalona, Xabier Albiol, pel seu suport al Pacte Nacional de Llengua. «El català és de tots: de dretes, d’esquerres...».
Sabadell-BBVA
I quant a la fusió del Sabadell amb el BBVA, va ressaltar que és bo que hi hagi diversitat també en l’àmbit bancari, però «els processos de concentració crec que han de tenir un límit».
En qualsevol cas, «guanyi qui guanyi» aquest partit té clar que està «garantit» que cap espectador perd «perquè s’han pres mesures» des de Madrid, ja que «el bé comú ha d’estar per damunt de tot».
