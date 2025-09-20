Turull acusa Podem d’“anticatalanisme”: “Ni les pitjors clavegueres de l’Estat es van atrevir a dir-nos racistes”
El número dos de Carles Puigdemont assegura que el partit “aviat” prendrà “decisions complexes”: “Hi haurà moltes pressions”
Gisela Boada
“Ens diuen racistes, un qualificatiu que ni les pitjors clavegueres de l’Estat es van atrevir a llançar contra nosaltres”. Amb aquesta contundència, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha carregat aquest dissabte contra Podem en el Consell Nacional del partit celebrat a Figueres. Turull ha acusat la formació lila de formar part de la “catalanofòbia transversal” que, assegura, comparteixen PP i Vox, per “unir-se” a ells i rebutjar el traspàs de competències en immigració a la Generalitat. “Estem acostumats a ells [PP i Vox], però no ho esperàvem de Podem”, ha remarcat.
Les crítiques arriben a les portes d’una derrota parlamentària per a Junts: la setmana vinent el Congrés rebutjarà tan sols admetre a tràmit la seva iniciativa per transferir les competències en immigració. El veto de Podem, que considera la proposta “racista”, impedirà que el debat comenci i frustrarà un dels compromisos més complexos que Junts va pactar amb el PSOE a principis de 2024 a canvi dels set vots posconvergents a diversos decrets llei del Govern.
Turull sosté que la negativa de Podem no respon al contingut de la iniciativa, sinó a qui la promou. “No és una qüestió de competències, sinó de qui les demana i des d’on”, ha defensat el secretari general del partit, que ha emmarcat el debat en la necessitat de dotar Catalunya d’“instruments i eines” per afrontar el “repte migratori” i no en discutir quines polítiques s’han d’aplicar. De fet, el que persegueix la norma, ha puntualitzat, és que aquesta decisió es prengui “al Parlament i no a Madrid”. Els liles, en canvi, sostenen que l’objectiu dels posconvergents és usar aquestes competències per disputar espai electoral a Aliança Catalana, l’extrema dreta independentista que amenaça Junts en aquest terreny, com mostren les enquestes.
“Decisions complexes”
Després de més d’un any de negociacions per consensuar un text amb l’Executiu, la iniciativa està condemnada al fracàs en el seu primer tràmit, si no hi ha canvis en els pròxims dies. El revés no només afecta el partit de Carles Puigdemont, que feia temps que reclamava la mesura, sinó també Pedro Sánchez, que veurà caure un compromís inclòs en el seu pacte amb Junts, amb qui la relació fa mesos que està en la corda fluixa. Si els posconvergents van avisar a l’hivern el president del Govern que estava en “pròrroga”, aquest estiu el discurs ha canviat i ara l’advertiment ha passat a ser que aquesta tardor “passaran coses”.
Turull s’ha referit a aquesta qüestió i ha demanat als assistents al Consell Nacional que estiguin preparats perquè el partit haurà de prendre “decisions complexes aviat”, amb la qual cosa entén que serà un “nou cicle” en les relacions entre l’independentisme i l’Estat. “Serà motiu de moltes pressions, estarem sotmesos a una prova brutal de resistència”, ha etzibat el número dos de Puigdemont. I en aquesta nova etapa que veu a prop, Turull ha assegurat que només el seu partit podrà posar “fre” a la “desnacionalització” del Govern d’Illa, així com als “discursos” que “només atien l’odi i la divisió social”, en referència, sense citar-la directament, a Aliança Catalana.
L’estratègia municipalista
La irrupció del partit de Sílvia Orriols ha forçat Junts a ajustar la seva estratègia, especialment en l’àmbit municipal, terreny en què lidera el nombre d’alcaldies. Turull ha subratllat en la seva intervenció que la formació porta “mesos” treballant per coordinar l’acció dels seus ajuntaments amb la del Parlament i el Congrés, i l’elecció de Figueres com a seu del Consell Nacional no ha estat casual. El municipi, governat amb majoria absoluta per Junts, s’ha convertit en un dels exemples de la seva aposta per endurir les condicions d’empadronament, una de les banderes polítiques d’Orriols a Ripoll que els posconvergents ja van deixar per escrit en la seva última convenció municipalista.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, s’ha erigit en referent intern després d’impulsar un cos d’“agents verificadors” per revisar possibles irregularitats en els padrons. I el debat ha agafat força aquesta mateixa setmana a Sant Cugat, on la coalició de Junts i ERC s’ha vist sacsejada per la detecció d’una allau d’empadronaments sospitosos, que ha obert un nou front polític entorn de la gestió local de la immigració.