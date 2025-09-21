Emissores d’emergència per als principals representants polítics del país
El Govern amplia a tota l'estructura institucional, inclosos alcaldes de pobles sense Policia Local, la xarxa d'aparells segurs per garantir la comunicació en emergències
El Govern ha posat en marxa una flota pionera d’emissores segures per garantir la comunicació a escala institucional en situacions d’emergència. Aquestes setmanes s’està fent el lliurament de 58 emissores de la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència i Seguretat de Catalunya (Rescat) a membres de l’equip de Govern (president, conseller i conselleres, secretaris i secretaries generals, secretaris sectorials vinculats a la gestió d’emergències i delegats i delegades territorials), i pròximament es farà al president del Parlament i als presidents dels grups parlamentaris.
Cal tenir present que aquests dispositius se sumen als que avui en dia ja disposen alcaldes i alcaldesses de municipis sense policia local i els cossos operatius d’emergències del país, la xarxa abasta per primer cop totes les principals institucions de Catalunya.
L’actuació, segons han detallat fonts de la Generalitat, vol garantir la comunicació institucional en situacions d’emergència, especialment quan les infraestructures convencionals poden estar inoperatives o col·lapsades.
Quan es donen aquestes circumstàncies, destaquen, «el temps de resposta i la capacitat de reacció i coordinació són elements clau. Per aquest motiu, és essencial que els membres del Govern puguin comunicar-se de manera directa, segura i independent de les infraestructures convencionals per garantir la capacitat de gestió i coordinació, així com la comunicació amb el Parlament en contextos d’emergències que puguin afectar a les comunicacions convencionals».
Per garantir un ús adequat dels 58 dispositius lliurats als representants polítics, s’ha organitzat una formació específica sobre el funcionament de les emissores i els protocols de comunicació en emergències. Les emissores de la xarxa Rescat disposen de canals configurats per a la gestió de situacions crítiques, en coordinació directa amb Protecció Civil i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat. Aquesta infraestructura permet una resposta àgil durant les primeres hores d’una crisi, afavorint la presa de decisions i la coordinació institucional en temps real.
Què és la xarxa Rescat?
La xarxa Rescat és la infraestructura corporativa de comunicacions de missió crítica de la Generalitat de Catalunya. Un recurs tecnològic que permet que les organitzacions implicades en la seguretat i la gestió de les emergències puguin comunicar-se quan les infraestructures convencionals estan inoperatives.
Els dispositius o emissores de la xarxa Rescat donen servei als operadors de seguretat i emergències, tant de la Generalitat com de les corporacions locals.
Fins ara la flota de dispositius Rescat ha comptat amb més de 38.000 emissores en ús per part de prop de 50.000 usuaris, entre els quals hi ha Mossos d’Esquadra, Bombers, policies locals, Protecció Civil, Sistema d’Emergències Mèdiques, Agents Rurals, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Servei Català de Trànsit. Ara, s’hi sumen les 58 noves emissores que ara es reparteixen als membres del Govern (president, conseller i conselleres, secretaris i secretaries generals i delegats i delegades territorials), i pròximament es lliuraran al president del Parlament i els presidents dels grups parlamentaris, que rebran la corresponent sessió informativa per conèixer-ne l’ús i l’abast.
La flota institucional de terminals també és present per als alcaldes i alcaldesses de municipis sense policia local, que, a través del conveni corresponent amb la Generalitat, poden disposar de dispositiu Rescat. En aquest cas, es farà una revisió dels dispositius del món local i se’ls enviarà el catàleg de bones pràctiques per garantir-ne el bon funcionament i ús. L’objectiu és que els 947 municipis catalans estiguin ben connectats a la xarxa, ja sigui a través del seu alcalde o alcaldessa o dels cossos de seguretat i emergència corresponents, i tinguin els coneixements necessaris per utilitzar-la.
Els trets essencials
Les característiques principals de la xarxa Rescat són, d’una banda, la fiabilitat, ja que està dissenyada per garantir el funcionament de forma contínua en condicions extremes, com desastres naturals, emergències o situacions de crisi.
De l’altra, la seguretat, perquè fa servir comunicacions encriptades per protegir la confidencialitat de les comunicacions i dades, prevenint intercepcions no autoritzades.
També la qualitat de servei, perquè prioritza les comunicacions en funció de la urgència, garantint que els missatges més crítics siguin transmesos en temps real i sense retards.
I la cobertura i alta disponibilitat. Està dissenyada per donar servei també a zones amb dificultat de transmissió, com són les àrees rurals i les zones amb alta concentració urbana, i per mantenir el seu funcionament fins i tot en situacions extremes, amb mecanismes de redundància i de recuperació ràpida.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà