Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tribunals

Un jutjat investiga per primera vegada la Guàrdia Civil per l’espionatge amb Pegasus i amb el programa Candiru

L'expresident i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l'Eurocambra per l'espionatge amb Pegasus a eurodiputats

L'expresident i eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont durant una protesta a l'Eurocambra per l'espionatge amb Pegasus a eurodiputats / ACN/Nazaret Romero

J. G. Albalat

Barcelona

Un jutjat ha obert la primera investigació contra la Guàrdia Civilper l’espionatge amb els sistemes Pegasus i Candiru. Ha sigut el Jutjat d’Instrucció número 2 de Barcelona el que ha admès a tràmit la querella presentada el mes d’abril passat per cinc empresaris i desenvolupadors tecnològics contra ex alts càrrecs del CNI, l’institut armat i les empreses fabricants del programari espia Pegasus (NSO Group) i Candiru (Saito Tech Ltd.). Se’ls acusa els delictes de descobriment i revelació de secrets i accés il·legal a sistemes informàtics. Aquesta acció legal està coordinada per l’associació de víctimes Sentinel Alliance.

En la querella, que abans s’havia presentat a l’Audiència Nacional, també es requeria per primera vegada a la justícia que investigui l’ús de Candiru, un programari espia d’alt impacte que el Govern espanyol no ha admès fins ara haver-lo adquirit o utilitzat. De fet, va ser el descobriment d’una infecció activa en un dels querellants, l’empresari i amic de l’expresident Carles Pugidemont, Joan Matamala, el que va permetre a Microsoft llançar una actualització de seguretat crítica que va protegir més de 1.300 milions de dispositius a tot el món.

La querella documenta també que un dels querellants, Jordi Baylina, va ser objecte d’espionatge mentre es trobava en territori suís. Aquest fet afegeix una dimensió internacional al cas, ja que l’acció constituiria una vulneració de la sobirania i la legislació de la Confederació Helvètica, segons apunta l’associació Sentinel Alliance, la seu de la qual és a Suïssa. Candiru és un programa de la segona companyia de ciberespionatge més poderosa d’Israel amb què s’ha infectat els telèfons mòbils de líders polítics i activistes independentistes. El seu president i principal accionista, Isaac Zack, és també un dels fundadors d’NSO Group, fabricant del cèlebre ‘spyware’ Pegasus.

Per ara, la mitja dotzena de processos judicials oberts als jutjats de Barcelona per Pegasus impliquen només el CNI, no la Guàrdia Civil, que, segons l’associació Sentinel, també utilitza aquest tipus de programes per controlar els telèfons mòbils i accedir a la informació, tant personal com professional o de l’àmbit polític. Els presumptes delictes comesos serien de revelació de secret, amb els agreujants d’accés no consentit a l’aparell i comissió per grup criminal, entre d’altres, segons han detallat els advocats Xavier Muñoz i Alejandro Gámez.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  2. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  3. El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
  4. Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
  5. Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
  6. Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
  7. «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
  8. Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar «millores tècniques»

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar «millores tècniques»

Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer

Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer

Patrimoni, transparència i participació

Un jutjat investiga per primera vegada la Guàrdia Civil per l’espionatge amb Pegasus i amb el programa Candiru

Un jutjat investiga per primera vegada la Guàrdia Civil per l’espionatge amb Pegasus i amb el programa Candiru

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

La defensa de Santos Cerdán demana al CGPJ que investigui si el Suprem considera «insultant» la seva estratègia

La defensa de Santos Cerdán demana al CGPJ que investigui si el Suprem considera «insultant» la seva estratègia

Sabadell insisteix que l'OPA del BBVA és «dolenta» malgrat la millora del preu

Sabadell insisteix que l'OPA del BBVA és «dolenta» malgrat la millora del preu

Els experts preveuen una tardor més càlida de l'habitual, però hi ha dubtes sobre les pluges

Els experts preveuen una tardor més càlida de l'habitual, però hi ha dubtes sobre les pluges
Tracking Pixel Contents