Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
Tot i que s'ha plantejat eliminar-ho per sempre, encara toca moure les agulles del rellotge dues vegades l'any. T'expliquem com ens impacta al nostre fus horari
Cada any, a la tardor i a la primavera, a Catalunaya, igual que fan milions de persones a tot Europa, ajusten els seus rellotges. El canvi d’hora és una rutina que desperta debat: alguns en valoren els beneficis, mentre que d’altres critiquen els trastorns que provoca. Tot i que la Comissió Europea va plantejar eliminar-lo, la mesura encara es manté i continua marcant el nostre calendari.
Recordatori dels últims i pròxims canvis d’hora
L’últim canvi d’hora es va fer el 30 de març de 2025, quan es va avançar el rellotge per donar la benvinguda a l’horari d’estiu. El pròxim arribarà aquesta tardor de 2025, quan ens tocarà retardar els rellotges una hora i gaudir d’una nit una mica més llarga. Concretament serà el diumenge 26 d’octubre, a les 03.00 hores, quan tornarem a marcar les 02.00 hores.
Després d’aquest ajust, el següent canvi serà el 29 de març de 2026, amb l’entrada al nou horari d’estiu.
Per què es canvia l’hora?
El canvi horari té una explicació: s’aplica a la majoria de països europeus des de fa dècades amb l’objectiu de reduir el consum elèctric i aprofitar més hores de llum natural. Tot i això, cada vegada hi ha més dubtes sobre la seva eficàcia real, ja que el consum energètic actual depèn molt de la climatització i d’altres factors més enllà de l’enllumenat.
Avantatges del canvi d’hora
- Possibilita un lleu estalvi energètic, especialment en il·luminació.
- Més llum a les tardes durant l’horari d’estiu, afavorint l’activitat a l’exterior i el sector turístic.
- Coordinació horària amb la resta de països europeus, útil per al comerç i el transport.
Inconvenients del canvi d’hora
- Desajust del ritme biològic, amb efectes en el son, la concentració i la productivitat.
- Afectació especial a infants i gent gran, més sensibles als canvis de rutina.
- Dubtes sobre l’eficiència, ja que l’estalvi energètic podria ser mínim.
Com afecta el canvi d'hora de tardor a Catalunya?
A Catalunya, el canvi d’hora de tardor té un impacte particular per la seva ubicació dins del fus horari. Tot i estar geogràficament alineada amb el meridià de Greenwich (el GMT), el territori es regeix per l’horari d’Europa Central (CET), una hora avançada respecte al seu fus natural. Això fa que, amb l’entrada a l’horari d’hivern, la diferència es redueixi i els horaris solars siguin més coherents amb la realitat geogràfica: el sol surt abans al matí i es pon també més d’hora a la tarda. Així, es guanya llum a les primeres hores del dia —beneficiós per a estudiants i treballadors—, però s’escurça notablement la claror disponible a la tarda, un aspecte que genera debat cada any sobre la conveniència de mantenir aquest sistema.
Com adaptar-se al canvi d'hora de tardor
- Ajusta l’horari uns dies abans. Aixeca’t 10–15 minuts més tard cada dia la setmana prèvia al canvi. Així el cos assimila gradualment la diferència.
- Exposa’t a la llum natural al matí. Sortir a caminar o obrir les finestres just en llevar-se ajuda a sincronitzar el rellotge biològic amb l’hora solar.
- Vigila amb la migdiada. Evita migdiades llargues els primers dies després del canvi, ja que poden dificultar l’adaptació al nou horari nocturn.
- Mantén rutines estables. Intenta menjar i anar a dormir sempre a la mateixa hora. La regularitat és clau per al ritme circadiari.
- Limita pantalles a la nit. La llum blava de mòbils i ordinadors enganya el cervell i dificulta la son. Apaga dispositius almenys mitja hora abans d’anar al llit.
- Fes exercici moderat. Activitat física al matí o a primera hora de la tarda ajuda a regular el son, però evita l’esport intens al vespre.
- Cuida l’alimentació. Evita sopars molt pesats i redueix la cafeïna i l’alcohol, que poden interferir amb el descans.
Un futur incert
Encara que s’ha discutit reiteradament la possibilitat d’eliminar els canvis d’hora, la decisió continua pendent i, de moment, caldrà ajustar els rellotges el 26 d’octubre de 2025. Un ritual que, any rere any, desperta polèmica i que podria desaparèixer si la Unió Europea opta finalment per un horari únic permanent.
Que no se t'oblidi el canvi d'hora de tardor de 2025!
En resum, el 26 d’octubre de 2025 tocarà ajustar els rellotges de nou i entrar a l’horari d’hivern, amb els seus avantatges i inconvenients. Una rutina que desperta debat cada any i que podria desaparèixer en el futur si la Unió Europea pren finalment una decisió definitiva.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
- Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona
- Confirmen que el segon cos trobat a Sant Quintí de Mediona és el pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua