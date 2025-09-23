Votació al Congrés
El Govern lamenta que Catalunya no pugui tenir les competències en immigració pel veto de Podem: «No és una llei racista»
L’Executiu de Salvador Illa lamenta la «pèrdua» que suposa no assumir més responsabilitats i demana «responsabilitat» a Podem
Sara González
El Govern dona per fet que la llei per a la delegació de competències en immigració Catalunya pactada amb Junts serà tombada al Congrés pel vot en contra de Podem. «No té cap element que pugui ser definit o qualificat de racista», ha defensat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, que ha considerat com una «pèrdua» que la Generalitat no pugui assumir noves funcions i, per tant, enfortir el seu autogovern.
La també consellera ha emplaçat els morats a actuar amb «responsabilitat» i centrar les seves expressions en «el fons» dels textos i no en «el seu autor», que en aquest cas és Junts. «És una bona proposició per a Catalunya i, en conseqüència, bona per al conjunt d’Espanya», ha insistit Paneque, que tot i que ha remarcat que no volia avançar-se al resultat de la votació, ja l’ha donat pràcticament per perduda. També ha aprofitat l’ocasió per defensar la feina dels Mossos d’Esquadra, que consideren que Podem, amb les seves crítiques, ha posat en dubte. «Les seves actuacions queden fora de tot dubte», ha sentenciat.
«No es queda en un calaix»
El que no ha aclarit Paneque és si el Govern està disposat a explorar una altra via, com la de petició de delegació de competències, per poder tenir aquestes noves responsabilitats. «Si decau, veurem quines tramitacions podem fer», s’ha limitat a respondre. El que sí que ha volgut remarcar, conscient del revés que suposarà aquesta nova derrota al Congrés per a Sánchez, és que si la proposta no prospera no ha sigut perquè el Govern espanyol no l’hagi defensat, un missatge destinat directament a Junts davant les seves amenaces de retirar el seu suport per incompliment dels acords segellats. «Ja ha dit que no renuncia a tornar-ho a negociar en el futur. Celebrem que això no es quedi en un calaix», ha assegurat mirant d’evitar que els postconvergents donin a partir d’ara l’esquena als socialistes.
Estem en disposició d’assumir de manera progressiva les competències
La portaveu tampoc ha donat detalls dels treballs del grup que es va posar en marxa a la Generalitat pilotat per Drets Socials i participat per Interior i Justícia per determinar els recursos necessaris, més enllà de més agents policials, per assumir les competències en immigració. «Estem en disposició d’assumir de manera progressiva les competències», ha conclòs.
