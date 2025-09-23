Rebutja les recusacions
El TC elimina el primer obstacle per abordar els recursos de Puigdemont i Junqueras sobre l’amnistia a l’octubre
Per primera vegada en una qüestió relacionada amb el procés, els 12 magistrats que formen el ple participaran en la deliberació
Ángeles Vázquez
El Tribunal Constitucional ha remogut l’últim obstacle per poder admetre a tràmit en la pròxima reunió que ja mantindran a l’octubre els recursos d’empara presentats per l’expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig perquè es revisi la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los l’amnistia, a l’entendre que el delicte de malversació pel qual estan processats en rebel·lia entra dins de les excepcions de la mateixa llei.
El ple ha procedit a rebutjar aquest dimarts les recusacions que tant Puigdemont com Comín havien presentat contra els magistrats de sensibilitat conservadora José María Macías, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo, a l’entendre que els seus arguments no tenen cabuda en la doctrina constitucional sobre la imparcialitat que han de demostrar els magistrats de la cort de garanties, ja que la seva pròpia composició compta amb reflectir el sentir de les cambres i que els seus membres tinguin una trajectòria professional que justifiqui la responsabilitat per a la qual han sigut elegits.
Els magistrats, per unanimitat, també han rebutjat les recusacions que, seguint l’exemple dels anteriors, van presentar també els condemnats: el president d’ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i l’exconsellera Dolors Bassa. Es dona la circumstància que les seves empares van ser admeses a tràmit el mes de febrer passat, que és el moment en què en el seu cas havien d’haver intentat apartar Macías, cosa que fins ara només va intentar sense èxit Turull.
En qualsevol cas, el Constitucional va posposar l’examen de les seves impugnacions que també ho estiguessin els dels processats en rebel·lia, que van haver d’esperar que la Sala d’Apel·lació del Suprem revisés la decisió de l’instructor, el jutge Pablo Llarena, a l’entendre que són similars, ja que tots discuteixen la negativa del Suprem a aplicar l’amnistia a la malversació per la qual uns van ser condemnats i altres processats. Aquesta apel·lació va fer que els que en el seu moment van fugir de la justícia espanyola no poguessin dirigir-se al TC fins passats uns mesos.
