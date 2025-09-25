Política catalana
Illa aplaudeix que Sánchez es presenti a la reelecció com a president del Govern: “Hi ha Sánchez per estona”
El president es mostra confiat en la victòria del líder socialista el 2027 malgrat els casos judicials oberts contra la seva dona i el seu germà
Lucas Font
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudit la decisió de Pedro Sánchez de presentar-se a la reelecció com a president del Govern a les eleccions generals previstes per al 2027. “Ho valoro molt positivament i faig el pronòstic que tornarà a guanyar les eleccions i tornarà a governar. Això és una cosa molt bona per a Catalunya i per a Espanya”, ha assegurat Illa durant la seva visita a Londres aquest dijous. El president ha afirmat que l’anunci el fa “feliç” i ha pronosticat que “hi ha Pedro Sánchez per estona”.
Illa s’ha mostrat confiat en la victòria del líder socialista malgrat els casos judicials oberts contra la seva dona, Begoña Gómez, i contra el seu germà, David Sánchez, a més de la trama de corrupció que implica Santos Cerdán i José Luis Ábalos. “Sens dubte [la candidatura de Sánchez] és la millor opció. Jo ja he fet el meu pronòstic per al 2027, vostès em diran si he encertat o no. El president va fer unes declaracions sobre aquesta qüestió que jo comparteixo i faig meves també: el temps ens donarà a tots la raó”, ha assegurat.
Finançament i pressupostos
En l’àmbit de la política catalana, el president ha lamentat que no s’hagi aprovat la delegació de competències en matèria migratòria —una proposta conjunta del PSOE i Junts— i ha criticat la retòrica “excessivament carregada” i les expressions “poc ponderades” dels grups polítics. “Faig una crida a la serenor en aquesta qüestió. Crec que és una bona llei i hem de treballar per fer-la possible des de la serenor i des de l’anàlisi objectiu”, ha indicat Illa, que ha dit que confia que el fracàs d’aquesta iniciativa no afecti l’aprovació dels pressupostos. “Cadascú haurà de retre comptes per les seves decisions”.
En l’àmbit del finançament autonòmic, Illa ha expressat la seva voluntat que es “compleixin els acords signats”, encara que ha reconegut que “no són assumptes senzills”. “Hem de mirar més la proposta concreta que no pas qui fa la proposta, en aquest cas el Govern de Catalunya. Seguirem treballant en aquesta qüestió”, ha indicat.
El líder del PSC també ha valorat l’oferta de compra del BBVA sobre el Banc Sabadell, una decisió que actualment “és a les mans dels accionistes” però que el Govern ha garantit que complirà “amb l’interès general”. “El que preferiria el Govern ho hem dit des del principi, però passi el que passi l’interès general queda preservat per les decisions que va prendre el Govern d’Espanya”, ha assegurat, en referència a la condició que es mantingui la personalitat jurídica, el patrimoni i l’autonomia de gestió del Sabadell durant tres anys, prorrogables dos anys més.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- Dos boletaires desapareixen en un dia a la Catalunya central
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- Un ferit i un cotxe calcinat en un accident a la C-16, a Balsareny
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys