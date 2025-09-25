Negociació amb el PSOE
Turull evita tancar la porta a una moció de censura contra Sánchez
La direcció continua sense aclarir quin serà i, de moment, mantenen oberta la porta a totes les opcions
Carlota Camps
Junts continua insistint que aquesta tardor el partit prendrà «una decisió» sobre la continuïtat del seu suport a Pedro Sánchez. No obstant, la direcció continua sense aclarir quin serà i, de moment, mantenen oberta la porta a totes les opcions. Així ho ha deixat clar el secretari general de la formació, Jordi Turull, al ser preguntat en una entrevista a Catalunya Ràdio sobre la possibilitat que la formació doni suport a una moció de censuracontra el president del Govern. Preguntat directament per aquest camí, Turull ha optat per no descartar cap opció. «Primer hem de decidir què decidim», ha afirmat. Fins ara, el secretari general de Junts sempre havia sigut molt contundent amb aquesta qüestió i havia qualificat de «fantasia» la possibilitat de donar suport a una moció de censura amb el PP i Vox.
Turull, que també ha donat per fet que en cas d’eleccions Míriam Nogueras repetiria com a candidata de la formació, s’ha mostrat aquest dijous més categòric sobre la possibilitat que es produeixi finalment una ruptura amb el PSOE. El postconvergent s’ha queixat dels pocs fruits que el partit considera que ha obtingut de la negociació amb els socialistes, dos anys després de la investidura de Sánchez, i ha avisat que «no pot durar més el partit que la pròrroga».
Ho ha dit amb referència a l’ultimàtum que Carles Puigdemont va plantejar el desembre del 2024, quan va instar el president del Govern a sotmetre’s a una qüestió de confiança. Junts va desistir d’aquella proposta quan es va aconseguir pactar la llei per a la delegació de competències en immigració, que finalment va ser tombada aquest dimarts al Congrés amb els vots de Podem juntament amb el PP i Vox.
Sobre aquesta qüestió, Turull ha acusat el partit dirigit per Ione Belarra de «catalanofòbia» i de no haver-se llegit la proposta, ja que ha assegurat que es limitava a donar competències a la Generalitat, sense entrar en com ha de ser després la gestió d’aquestes polítiques. «S’han apuntat a la catanaofòbia per quatre vots. Lliçons d’aquesta gent cap», ha afirmat el secretari general de Junts, després de recordar que Belarra no va dimitir com a ministra del Govern quan 23 migrants van morir a la frontera de Melilla.
També sobre aquesta qüestió s’ha queixat de les crítiques rebudes per part del líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián. «Hi ha algú que no sap dir tres frases seguides sense insultar Junts», ha afirmat.
Al marge d’aquesta llei, preguntat per la reunió que va mantenir aquest dimecres amb diversos alcaldes de la formació a Manresa que volien expressar-li les seves preocupacions de cara a les eleccions municipals del 2027, Turull ha negat que hi hagi malestar entre aquests càrrecs municipals i ha assegurat que el partit està en «plena sintonia». Sobre el creixement d’Aliança Catalana a les enquestes i les possibilitats d’acord amb la formació de Sílvia Orriols als municipis, Turull ha declinat parlar de cordons sanitaris i ha reclamat centrar-se en el partit.
