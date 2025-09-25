Sánchez anuncia la seva intenció de presentar-se a la reelecció el 2027
El president espanyol es mostra convençut que podrà reeditar una majoria per a la investidura
ACN
Madrid
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat la seva intenció de presentar-se a la reelecció al 2027. “És una cosa que ja he parlat amb la meva família i amb el meu partit, i si ells m’ho permeten, tinc plena confiança que podem repetir la majoria i continuar la nostra feina”, ha afirmat en una entrevista a Bloomberg. El president espanyol també ha contraposat les seves polítiques amb les del president nord-americà, Donald Trump: “El dilema al que ens enfrontem totes les societats occidentals és si ens obrim o ens tanquem en nosaltres mateixos”.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
Jimmy Kimmel, en retorn a la televisió després de ser suspès: «Mai va ser la meva intenció riure’m de l’assassinat d’un home jove»
Atàxia de Friedreich, el trastorn neuromuscular que afecta al voltant de 15.000 persones al món
Contingut ofert per