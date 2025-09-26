Any Candel
Illa crida a no caure en la «por» a la immigració que agiten els que busquen «dividir la societat»
El Govern reivindica «nous Candel» per projectar «esperança» davant l’auge de l’extrema dreta
La política catalana mira amb preocupació les enquestes que auguren un increment del recolzament a l’extrema dreta. No hi ha partit que no estigui debatent a la seva sala de màquines l’estratègia a seguir perquè els seus votants no tinguin la temptació de mirar cap a Vox o Aliança Catalana. I també el Govern analitza de prop una tendència que assegura voler revertir amb les seves polítiques. Aquest mateix divendres, el president de la Generalitat,Salvador Illa, ha aprofitat l’acte central del centenari del naixement de Paco Candela Sant Adrià de Besòs per fer una crida a no sucumbir davant la «por» que agiten els que busquen «dividir la societat».
Les seves paraules arriben just el dia després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defensés «prioritzar la immigració culturalment pròxima» i expulsar els que delinqueixin. També en una setmana en què el Congrés ha rebutjat la cessió de les competències en immigració a la Generalitat reclamada per Junts pel vot en contra de Podem, que qualifica de «racista» la iniciativa. «Compte de caure en la temptació de fer discursos fàcils i maniqueus que culpin la immigració de tots els mals», ha advertit Illa.
Compte amb caure en la temptació de fer discursos fàcils i maniqueus que culpin la immigració de tots els mals
Seguint el llegat vigent de Candel, el president ha posat èmfasi en el fet que «diferenciar entre catalans i no catalans» no contribueix a la cohesió social. En tot cas, ha afegit, la divisió que cal afrontar és «entre els que tenen i els que no tenen», amb referència a les desigualtats de renda tenint en compte que hi ha una bretxa salarial del 30% entre els nascuts a Catalunya i els que provenen d’altres països. «La immigració ens fa un país millor. Tothom que ve a millorar Catalunya és català», ha remarcat apel·lant a veure amb «esperança» que arribin persones migrades que poden «enriquir» culturalment Catalunya.
Segons el president, cal «entendre» les preocupacions de la ciutadania quan «canvia el paisatge humà», però també atendre les necessitats que es creen. La recepta per aturar aquestes inquietuds, ha defensat, ha de ser «reduir les desigualtats, ajudar les famílies i els barris que més ho necessiten» i, alhora, garantir que tothom «comparteix» els mateixos drets i deures.
«Esperança» com a antídot
De fet, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, ha assegurat que «es necessiten nous Candel» i ha apel·lat a la memòria de les onades migratòries dels anys 60 i 70 de ciutadans d’altres comunitats autònomes, com Andalusia o Extremadura, i l’aportació que van fer a Catalunya no només a nivell econòmic, sinó en defensa de la democràcia, del català, de l’Estatut i de reclamació de serveis públics. «Avui això passa amb persones nascudes en altres països. Uns i d’altres han transformat i enriquit el país i han fet una Catalunya oberta al món», ha defensat.
Illa ha conclòs apel·lant a l’«esperança» davant la «por» i a no entendre el món com un «joc de suma zero» en què uns perden el que d’altres guanyen. «Apel·lo a l’actitud esperançada de futur, que és el missatge que ens llança Candel davant els que treballen per dividir-nos en un moment en què les societats han d’estar cohesionades», ha conclòs, a més de recordar que aquesta cohesió i prosperitat té el seu niu a l’escola.
