Membres de Junts i ERC que van formar JxSí es retroben en un dinar a Barcelona
Redacció
Malgrat la distància actual entre les direccions de Junts per Catalunya i ERC, membres dels dos partits s’han retrobat aquest dissabte amb motiu del desè aniversari de la victòria de la coalició Junts pel Sí (JxSí). Segons ha avançat Europa Press i ha pogut confirmar El Periódico, una trentena de persones que van formar part d’aquesta aliança electoral s’han citat per dinar en un restaurant del barri del Born de Barcelona.
Entre els assistents han destacat noms com el de l’actual secretari general de Junts, Jordi Turull, o el del president del Parlament, Josep Rull. També d’aquest espai hi ha acudit l’exconsellera Irene Rigau i l’expresident del PDeCAT, David Bonvehí, que actualment és director general d’Economia Social i Solidària i de Cooperativisme del Govern de Salvador Illa. Per la part d’ERC hi han assistit l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l’exconsellera Dolors Bassa i l’exviceconseller del Govern de Pere Aragonès, Sergi Sabrià.
Junts pel Sí va ser la coalició electoral que van formar CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya i Moviment d’Esquerres per a les eleccions al Parlament de 2015. L’aliança, que no s’ha tornat a repetir, va aconseguir una àmplia victòria amb 62 escons, però es va quedar a sis de la majoria absoluta en unes eleccions que es van presentar com un plebiscit sobre la independència.
El resultat va obligar JxSí a negociar amb la CUP, que va obtenir 10 diputats i la clau de la investidura, cosa que va acabar forçant el pas al costat al capdavant de la Generalitat d’Artur Mas, que va proposar com a candidat alternatiu a la presidència Carles Puigdemont per evitar una repetició electoral. L’expresident Mas no ha assistit a la trobada, com tampoc ho han fet el líder d’ERC, Oriol Junqueras, o l’actual president de l’ANC, Lluís Llach.
