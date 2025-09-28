ENTREVISTA | Jordi Turull Secretari General de Junts per Catalunya
"Catalunya necessita immigració i qui digui que no, no sap a quin país viu"
En una entrevista a Regió7, l'exsecretari municipal de Sant Vicenç de Castellet, clama per les competències per Catalunya
Llicenciat en Dret, exsecretari municipal de Sant Vicenç de Castellet, exconseller i exdiputat al Congrés, el seu paper en el procés li va suposar una condemna de 12 anys de presó i d’inhabilitació pels delictes de sedició i malversació. El 2021 va ser indultat pel govern de Pedro Sánchez. Avui és la veu de Junts, que clama per més competències per a Catalunya. Aquest dimarts, mentre Turull visitava Manresa, el Congrés decidia que Catalunya no pot gestionar les d’immigració
Com valora el no del Congrés a la cessió de les competències en immigració?
És una prova més que tot allò que es planteja des de Catalunya costa molt o és molt impossible. En aquest cas ens ha sorprès l’actitud de Podemos, perquè el traspàs no és un traspàs a Junts, sinó al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament. La conclusió és que la catalanofòbia és absolutament transversal. Aquesta era una llei d’eines i d’instruments, no de polítiques d’immigració, que aquestes després ja discutirem al Parlament de Catalunya com s’han de fer.
Junts és racista?
No, i només s’ha de veure la trajectòria vital de la gent que en formem part. El catalanisme polític té al frontispici una aposta per les polítiques d’integració i de cohesió, perquè si hi ha integració i cohesió no hi ha pobresa. Altra cosa és dir quants podem ser perquè el país pugui tenir la capacitat de respondre. I això no és ser racista, sinó poder garantir a tothom, hagi nascut aquí o no, uns mínims de servei, de qualitat per l’esforç que estan fent.
El català continua sent qui treballa i viu a Catalunya?
Hi ha dues definicions de catalans que a mi m’agraden molt. Una és la del president Pujol: és català, tot aquell que viu i treballa aquí i se’n vol sentir; l’altra és de l’Antonio Baños: Catalunya és una terra de pas i és català qui decideix quedar-s’hi. Però aquest era un país que estava preparat per a 6 milions de ciutadans i que ha passat de 6 a 8 milions en molt poc temps. Això ha estat tensionant els serveis. El finançament i l’espoli segueixen sent els mateixos. El cos ha crescut i el vestit s’ha fet petit. A partir d’aquí què podem fer? Atiar el foc, cridar, queixar-nos, lamentar-nos? O buscar solucions? A Junts volem totes les competències per donar una resposta catalana a un repte que és netament català. Perquè la presència del pes que té la immigració a Catalunya no té res a veure amb el pes que té en altres zones de l’Estat.
Catalunya ha passat de 6 a 8 milions en poc més de vint anys, però gairebé en el mateix període la població mundial ha passat de 6.000 a 8.000. La població creix arreu.
Hi ha molts factors de mobilitat i de migracions molt constants. I si la gent ve aquí és perquè busca una terra de prosperitat. Però nosaltres hem de tenir el debat de quants hi podem cabre. Si ara som 8 milions, que puguem garantir els serveis als 8 milions. Però que tothom tingui clar que aquest és un país de drets i de deures. Que l’increment de població que tensiona els serveis no penalitzi i empobreixi les classes mitjanes i treballadores, les primeres a pagar i que no tenen cap retorn d’aquest estat del benestar. S’han de fer polítiques diferents a les que s’havien fet potser fa 10 anys, quan no teníem aquest fenomen amb la intensitat que tenim.
La pressió d’Aliança Catalana empeny Junts en el debat sobre la immigració?
No, de cap de les maneres. Això es diu i és rotundament fals. Quan vam pactar amb el PSOE que ens traspassarien totes les competències per la gestió integrada en matèria d’immigració era abans de les eleccions del Parlament de Catalunya i Aliança ni existia. Nosaltres sempre ens movem amb mentalitat d’estat. Tot allò que són reptes del país els volem gestionar nosaltres i si demanem les competències en immigració és perquè ja teníem l’avís de molts alcaldes i alcaldesses nostres que a la sobredimensió d’increment de població no poden donar resposta. Una de les obligacions de la política ha de ser la capacitat d’anticipar-te als problemes, i per això fa tant de temps que vam dir que havíem de donar una sortida a la gestió del repte demogràfic, que implica tant la immigració, com la baixa natalitat i una esperança de vida que dura molts anys. Si volem mantenir la joia de la corona, que és l’estat del benestar, això ha de canviar radicalment i hem de prendre decisions i tenir nous instruments i noves eines.
Diria que hi ha massa immigració a Catalunya?
No, el que hi ha a Catalunya és massa infrafinançament, massa espoli fiscal i en matèria d’inversions que ens impedeix donar resposta a un servei de qualitat al conjunt dels ciutadans. Quan a Catalunya hi ha 22.000 milions d’euros que van a l’Estat i no tornen cal fer un replantejament. Estem ofegant el proveïdor de l’estat del benestar, les classes mitjanes i treballadores, i això pot generar uns problemes increïbles perquè si no funciona l’ascensor social es posa en risc la cohesió social. A Junts volem abordar les solucions des de la proposta, no des de la cridòria, no des de l’eslògan, perquè això no porta enlloc.
Parlava d’anticipar-se els problemes, però la immigració ja fa vint anys que està creixent de manera exponencial.
Però no tenim competències. I et posaré un exemple personal. A mi quan em titllen de racista em fa gràcia, perquè a Lledoners he esmorzat, he berenat i he dormit amb persones que estan pendents dels papers. Quan els hem volgut ajudar per regularitzar la seva situació, nosaltres, que sabem interpretar un paper, agafar un telèfon, trucar, esperar, explicar-nos, ens vam tornar bojos, no ens en sortíem perdent-nos pels diferents ministeris. Per això és fonamental que ho puguem fer des d’aquí, des dels ajuntaments. L’estat espanyol tramita totes les coses importants a través del jutjat o a través de la policia.
Va aconseguir ajudar algú a Lledoners per fer la regulació?
Va costar molt. A alguns els hem ajudat a trobar feina. Amb d’altres està costant moltíssim, justament per aquestes coses. Molts immigrants venen buscant un futur millor, amb ganes d’integrar-se, de treballar, però moltes vegades, per un tema de supervivència material, es veuen abocats a situacions que no són les que ells voldrien. Hi ha gent que no: en vaig conèixer a Lledoners que actuen per pura maldat, però d’aquests n’hi ha de tots colors i de totes les cases. Catalunya necessita immigració. Qui diu que no, és que no sap a quin país viu. Però s’ha d’ordenar. Les classes mitjanes són les que financen l’estat del benestar, però són les últimes a rebre ajudes o en queden exclosos.
Ho afirma amb aquesta contundència?
Sí, sí. Es va fer una política d’ajuts pensada per a una època passada, però ara per les puntuacions en quedes absolutament fora. I així anem convidant la gent que formi part de la cultura del parar la mà. No hem de deixar ningú a l’estacada, però el que no pot ser és que als que són més contribuïdors de l’estat del benestar, per aquesta tensió d’un país que ha crescut però no ho ha fet el finançament, els anem empobrint.
Quan tots aquests problemes es van començar a fer evidents, ja fa dues dècades, Junts, en aquell cas, Convergència va fer tot el possible per abordar-los?
Sí. Posem d’exemple la llei de la dependència: nosaltres vam ser-ne molt crítics. I no es va votar en el seu moment. No es podia podia aprovar una llei a Madrid pagant el 50% les comunitats autònomes i els diners ja te’ls faré arribar quan em vagi bé. Això és pervertir el sistema, generar unes expectatives que no pots complir a les classes més desafavorides. També van ser els primers que vam posar la renda mínima d’inserció, però això formava part de la cultura dels drets i dels deures: vostè tindrà una prestació, però ha d’anar a uns cursos i ha de trobar feina, perquè és inserció laboral. No es tracta de cobrar una pensió per cobrar una pensió. I partits d’una esquerra molt rància han fet postureig davant d’aquesta situació, i conviden la gent a deixar la cultura de l’esforç per la de parar la mà. I això un país no pot suportar.
La immigració és una qüestió molt sensible que genera discursos molt primitius. No estem alimentant un monstre?
S’alimenta un monstre si es parla del monstre tot el dia. A Junts per Catalunya no alimentarem cap monstre. Nosaltres ens concentrarem en donar i oferir solucions a la ciutadania, no en oferir eslògans.
Però Aliança Catalana els trepitja els talons a les enquestes.
D’enquestes no opinem. Les de les últimes eleccions catalanes ens donaven 19 diputats i en vam treure 35. I aquells que deien que es disparaven van passar de 33 a 20. Estem concentrats en explicar-nos, en escoltar la gent i donar respostes. Si et mous per interessos electorals no faràs cap servei al país. I estem en un moment absolutament transcendent, en què més que pensar en les properes eleccions has de pensar en les properes generacions.
No els preocupa, doncs, l’ascens d’Aliança a les enquestes?
El que ens preocupa és la situació del país. Ens preocupa veure un govern a Catalunya, que amb els reptes que té el país, la seva prioritat és no molestar Pedro Sánchez. Tenim un president de la Generalitat, Salvador Illa, que és el que té menys personalitat política i ambiciosa per a Catalunya. Tot ho condiciona a Madrid. Sense fúmer mai un cop de puny a la taula per Catalunya. No està liderant cap projecte. Per això no has de mirar el retrovisor, ni aquell costat ni aquell extrem.
Tampoc els preocupa la radicalització de certa part de la població?
El que els has de donar són respostes. Entenc que hi hagi molta gent emprenyada, gent que diu que només paguem, financem i no rebem res a canvi o que rebem poc i molt lent. Quan la gent està emprenyada el que has de fer és oferir solucions, no recrear-te en el problema, no atiar-lo, com fan algunes formacions.
Parlem del debat de les 37 hores i mitja. Van dir-hi no.
És que posa en risc molts negocis i un model de país i de teixit productiu d’un país en què el 80% de les empreses existents tenen menys de deu treballadors. Nosaltres estem d’acord que es vagi a les 37 hores i mitja, però des de la negociació col·lectiva, des de la flexibilitat, perquè si no, estàs castigant gent que pot acabar sense feina perquè no poden mantenir aquests costos. Jo mai no havia vist tant consens en el gremi dels comerços, dels bars, de la pagesia, de la petita i la mitjana empresa a l’hora de dir «no deixeu que això tiri endavant». La gent està molt emprenyada i no passa res? Doncs el que hem de fer és que deixin d’estar emprenyats.
Els catalans no estem permanentment emprenyats?
Molt menys del que hauríem d’estar-ho per la situació que fa tants i tants anys que patim. Catalunya és molt en moltes coses gràcies a la gent, no gràcies al Butlletí Oficial de l’Estat, El gran actiu que té el país, a diferència d’altres, és la seva gent, el seu dinamisme. I no hi pots posar obstacles. Moltes empreses no marxaven pel procés, marxaven pels papers, fastiguejades d’haver-ne de fer tants. Les empreses quan els parles d’ajuts diuen, «si us plau, no. No feu nosa, deixeu-nos fer».
Si el bloqueig del Govern central és tant permanent perquè no trenquen ja les relacions? Amenacen de fer-ho, però mai no ho fan.
Ja fa molt temps que diem que això no funciona, i abans de menjar-nos els torrons haurem pres una decisió. No ho volem fer a cop calent. L’acord de Brussel·les era arriscat, perquè sortia de la gran desconfiança entre PSOE i Junts, per això hi ha una mediació internacional. I perquè era un acord pensat per solucionar un conflicte polític, no per salvar un ple del Congrés dels Diputats. Han passat dos anys gairebé i hem de fer-ne un balanç, veure si és útil per als catalans. N’estem parlant amb molta gent i prendrem una decisió. I el balanç ja li dic que no és gaire encoratjador.
Podrien anar millor les coses per a Catalunya amb el PP i Vox governant a Madrid?
Un independentista no es mou en la lògica de si és millor si governa el PSOE o el PP a Madrid; es mou per la lògica de veure quan abans ens deixen de governar, sigui qui sigui. Perquè si entréssim en aquest marc mental ja podríem tancar la paradeta. El que ens mou és el que és més important per a Catalunya. Vam fer un acord molt substancial amb el Partit Socialista i de moment no està complint. Amb el Partit Popular és evident que no es pot anar ni a la cantonada, però nosaltres no estem en cap bloc. El nostre bloc es diu Catalunya.
