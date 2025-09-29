El sud de Catalunya, en situació de "risc extraordinari" per pluges: ja han caigut més de 200 l/m2
Protecció Civil difon una alerta roja per mòbil a la població de tres comarques del sud de Tarragona i suspèn classes a centres escolars · I al País Valencià activa alertes en els mòbils.
Inés Sánchez
Una situació meteorològica de "risc extraordinari" per pluges extremes va arribar la matinada passada a Catalunya i al País Valencià. L’Agència Estatal de Meteorologia va activar l’alerta roja davant el risc d’"inundacions i crescudes sobtades en els cursos". El Departament d’Educació va anunciar que avui suspenia les classes a tres escoles del Montsià i el Baix Ebre per l’especial ubicació dels centres. Es tracta de l’escola Sant Miquel i l’escola L’Assumpció, a Deltebre, i l’escola Horta Vella de la Ràpita.
Protecció Civil va activar dissabte l’alerta del seu pla Inuncat i ahir va difondre en els mòbils dels ciutadans de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i Terra Alta un avís, en el qual se’ls recordava que eren en una zona amb alerta roja per la pluja i es detallaven les mesures d’autoprotecció que es recomanen en aquests casos. Les previsions apuntaven que es podrien superar en aquestes comarques els 200 litres en només 24 hores.
El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, va explicar ahir que des de primera hora de la tarda s’havien recollit al Parc Natural dels Ports més de 50 litres per metre quadrat, un xàfec que podia continuar a la comarca de l’Ebre "de manera estàtica".
"Les precipitacions continuen estàtiques i es poden quedar durant unes quantes hores al mateix lloc", va assenyalar. Aquesta circumstància, sumada al fet que les pluges són intenses, segons va alertar aquest expert, podrien acabar ocasionant acumulacions d’aigua importants. Segalà va assegurar que aquest episodi de pluja pot durar fins avui al migdia i que hi ha la possibilitat que aquestes precipitacions vagin també acompanyades de pedra i calamarsa.
La cap de guàrdia de Protecció Civil, Rosa Mata, va demanar ahir als habitants d’aquestes comarques i les limítrofs que reduïssin "al màxim la mobilitat" i que no sortissin de casa "si no és vital", sobretot, a partir d’ahir a les vuit del vespre i fins a les dues de la matinada, tot i que va matisar que aquest "és un episodi que no sabem quan acabarà". A més, va requerir als ajuntaments que senyalitzessin les zones de risc i tanquessin els espais inundables.
València i Saragossa
Les intensitats més importants i acumulacions de pluja que s’esperen al centre i sud del País Valencià, i especialment a la província de València, es produiran entre avui mateix i la primera meitat de demà, quan es poden arribar a superar els 250-300 litres per metre quadrat amb pluges torrencials.
Després de la lenta actuació dels organismes valencians el 29 d’octubre de l’any passat, quan van morir més de 200 persones a conseqüència de la dana, les autoritats de la comunitat es van reunir ahir d’urgència per anunciar les primeres mesures, com per exemple la suspensió de les classes a diversos municipis i la capital. A Saragossa, les pluges d’ahir van originar inundacions, un tall del tramvia i el rescat de conductors.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament