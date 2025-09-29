Junqueras vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions
El president d'ERC, inhabilitat fins al 2031, està pendent de l'aplicació de l'amnistia
ACN
Barcelona
El president d'ERC, Oriol Junqueras, vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes per al 2028. Així ho anunciarà formalment aquest dimarts al vespre en una conferència a Barcelona, tal com han avançat Catalunya Ràdio i El Periódico i ha confirmat l'ACN.
Junqueras està, ara per ara, inhabilitat fins al 2031 per la sentència de l'1-O i està pendent de l'aplicació de la llei d'amnistia. En la conferència, el líder del partit té previst fixar el camí d'ERC per als pròxims mesos sota el títol 'Una nova ambició nacional'. El desembre de l'any passat, Junqueras va recuperar la presidència d'ERC després de guanyar les primàries internes.
