Sánchez promet als empresaris catalans presentar una proposta de finançament per a Catalunya abans de final d’any
El president del Govern visita la seu de la patronal Pimec, que li reclama la seva entrada immediata al Consell Econòmic i Social (CES)
Gabriel Ubieto
El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha compromès amb els empresaris catalans a presentar una proposta de finançament per a Catalunya abans d’acabar l’any. El líder de l’Executiu ha visitat aquest dilluns la seu de la patronal Pimec, davant la junta directiva de la qual ha defensat que complirà amb el compromís promès a ERC i que genera un ampli consens entre els agents socials catalans. Fa dues setmanes Pimec, juntament amb l’altra gran patronal i els sindicats catalans, va escenificar un front comú al Palau de la Generalitat en aquest sentit.
La cúpula de l’entitat presidida per Antoni Cañete ha reclamat a Sánchez que compleixi amb aquesta promesa i també amb la que tenen pendent amb ells. I és que Pimec té reconegut un seient al Consell Econòmic i Social (CES), òrgan consultiu que assessora el Ministeri de Treball, des del maig de l’any passat, però encara no s’ha materialitzat aquest objectiu llargament esperat per la patronal catalana. Durant el dinar entre el president i més d’una desena d’empresaris vinculats a Pimec també s’han abordat altres qüestions que preocupen especialment les petites i mitjanes empreses, com el nou registre horari que vol aprovar la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i que incomoda els empresaris.
Els equips de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i els de la consellera d’Economia de la Generalitat, Alícia Romero, fa mesos que treballen en un nou model de finançament autonòmic, que pugui incorporar d’alguna manera més competències i ingressos per a Catalunya. Un compromís pactat entre el PSOE i ERC per fer possible la investidura de Sánchez i que, sobre el paper, havia d’haver donat lloc a una primera proposta abans del 30 de juny d’aquest any. Tres mesos després, aquesta proposta encara no està tancada, si bé el líder socialista ha defensat davant els empresaris de Pimec que la coneixeran abans que passin tres mesos més.
Des de Pimec s’han posicionat obertament a favor d’una millora del finançament per a Catalunya. És un “obstacle afegit per al creixement de les pimes i per a la competitivitat del conjunt de l’economia”, ha qualificat l’entitat en un comunicat posterior a la trobada. Cañete ha instat Sánchez a “corregir aquest dèficit estructural, que limita la capacitat d’inversió en infraestructures, serveis i suport empresarial” i li ha demanat un sistema “més just i equitatiu”, conscient que aquest haurà de “comptar amb els màxims consensos polítics” per ser aprovat.
Entrada al CES
El maig de 2024, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar les bases per reconèixer l’entrada de Pimec al Consell Econòmic i Social (CES), un òrgan d’àmbit estatal que actua com a assessor del Ministeri de Treball i que emet dictàmens sobre reformes com la reducció de la jornada o la darrera reforma laboral. Fa temps que Pimec anhela guanyar representativitat a escala estatal i que les pimes tinguin una veu alternativa a la de la CEOE, que agrupa també la gran empresa.
El CES té l’actual mandat (de quatre anys) caducat des del maig d’aquest any i Pimec hi havia d’entrar amb un seient un cop es renovés l’organisme. El problema per als empresaris catalans és que, de moment, el Ministeri de Treball no ha activat la renovació de l’organisme i Pimec continua sense aquest reconeixement. Sánchez s’ha compromès amb els patrons catalans a complir amb aquesta renovació al més aviat possible.
Dubtes sobre el registre de jornada
Als despatxos empresarials hi ha inquietud arran de la reforma que prepara la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després del fracàs del seu projecte de llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. La ministra de Treball vol ara activar canvis en les obligacions de control horari, per fer aquests sistemes més exigents i aflorar els excessos de jornada dels treballadors. Aquest dimarts vinent, segons va avançar Díaz, el Consell de Ministres aprovarà la tramitació d’aquests canvis amb caràcter d’urgència i els representants de Pimec han traslladat al president del Govern la seva inquietud sobre aquest tema.
Des de les esferes empresarials es veu aquesta reforma com una voluntat de criminalitzar l’empresari, alhora que se li afegeixen noves obligacions i més càrregues que consideren burocràtiques. Un dels canvis que pretén la norma és suprimir la possibilitat de registrar la jornada a través del paper i el bolígraf, tal com es fa avui en dia en moltes pimes i que permet que les empreses incomplidores alterin aquests registres per burlar la Inspecció.
Sánchez s’ha desplaçat aquest dilluns a Barcelona per mantenir diferents trobades dins de l’àmbit empresarial. Després de la visita a Pimec s’ha personat a les instal·lacions del centre tecnològic DFactory, ubicat a la Zona Franca, i abans ha estat al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès i ha intervingut a la conferència inaugural del Mondiacult 2025.
- José Elías compara el preu del cafè amb fer-se ric: 'Si un bar ven el cafè a 1,10 euros i el del davant a 1,50, estàs atrapat
- El cas extraordinari d’una iguana de Navàs
- Una experta explica com evitar que els sogres es converteixin en hereus de les parelles que no s'han casat i no tenen fills ni han fet testament
- Jornada de rescats de boletaires perduts a les comarques interiors
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Laura Lobo, experta en herències: 'Aquests són els tres errors més comuns en fer testament