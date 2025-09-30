Illa viatja a Roma per participar en els actes del mil·lenari de Montserrat i reunir-se amb els dirigents de la regió
El president aprofitarà la seva visita de tres dies a la ciutat per veure’s amb el president de la regió del Laci, Francesco Rocca, i amb l’alcalde de la ciutat, Roberto Gualtieri
Carlota Camps
Després de visitar aquest mes de setembre París i Londres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, posa rumb a Roma. El viatge s’ha organitzat principalment perquè el president assisteixi a algunes de les activitats que el Festival de Peralada i l’Abadia de Montserrat han preparat aquesta setmana a la capital italiana amb motiu del 40è aniversari del festival i del mil·lenari de Montserrat. Tanmateix, el cap de l’Executiu també té previst aprofitar la seva estada de tres dies a la ciutat per veure’s amb el president de la regió del Laci, Francesco Rocca, i amb l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
Aquesta és la segona vegada que Illa visita Itàlia des que és president. L’abril d’enguany ja es va desplaçar fins a Milà per assumir la presidència dels Quatre Motors per a Europa, una aliança internacional que, a més de Catalunya, agrupa les regions de Llombardia (Itàlia), Baden-Württemberg (Alemanya) i Alvèrnia-Roine-Alps (França). Aquell viatge, en plena guerra comercial amb els Estats Units pels aranzels anunciats per Donald Trump, va servir perquè les quatre regions fessin un front comú contra aquesta amenaça.
Agenda religiosa i cultural
A banda de la política, el viatge del president també té una vessant religiosa i cultural, per la qual cosa durant la primera part del viatge estarà acompanyat pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, mentre que en la recta final ho farà de la mà de la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez.
El viatge a Roma coincideix amb el programa cultural organitzat per celebrar el mil·lenari de Montserrat i el 40è aniversari del Festival de Peralada. Un dels actes centrals serà l’exposició Montserrat: una contribució benedictina en la construcció d’Europa, que es podrà visitar de l’1 al 14 d’octubre al Palazzo della Cancelleria, edifici renaixentista de la Santa Seu. La inauguració tindrà lloc el dia 3 amb actuacions de l’Escolania de Montserrat. El dia anterior, l’església de San Pietro in Montorio serà l’escenari del concert Terradellas a la Ciutat Eterna, recital dedicat al compositor català Domènec Terradellas, figura clau del barroc europeu amb estrets vincles amb Roma.
Agenda política
Les polítiques de Donald Trump, el genocidi a Gaza i el context geopolític internacional també tindran protagonisme en aquest viatge, especialment en la conferència que el president té previst fer dijous a la Università della Sapienza, una de les més reconegudes d’Itàlia i d’Europa. En el seu viatge a París, on es va entrevistar amb l’alcaldessa Anne Hidalgo, Illa també va aprofitar per fer un discurs a la Sciences Po, universitat dedicada a les ciències polítiques i a les relacions internacionals. Allà ja va reclamar “coratge polític” a Europa per posar fi al “genocidi” a Gaza i per blindar-se davant Trump.
Com ja ha fet en altres ocasions, Illa té previst defensar a Roma que cal exportar la recepta federal a la governança europea, i en aquest sentit cal emmarcar les trobades que mantindrà amb el president de la regió del Laci, la segona més important d’Itàlia en població i pes econòmic, i amb l’alcalde de Roma.
De fet, la cita amb Gualtieri tindrà lloc en el marc de la celebració del Festival delle città, una trobada que organitza anualment la Lega delle Autonomie Locali Italiane, associació que uneix institucions locals i regionals italianes històricament vinculades a l’esquerra i al centredreta. Actualment, agrupa més de 1.200 municipis i 27 províncies i regions. Illa i Gualtieri celebraran primer una breu reunió privada i després protagonitzaran un diàleg, a instàncies de l’alcalde de Roma, sobre el paper de les administracions locals i regionals davant els principals reptes globals actuals, com ara el canvi climàtic, les desigualtats socials, l’habitatge i els conflictes internacionals.
Desplaçaments internacionals
Illa dona especial importància a la seva agenda internacional, que aquest mes d’octubre el portarà de nou a Brussel·les, on preveu assistir al Comitè de les Regions, i també tornarà a Londres. En el seu primer any al capdavant de la Generalitat, a més d’Itàlia, França, Bèlgica i el Regne Unit, també ha visitat el Japó, Corea del Sud i la Xina. Abans d’acabar l’any també té previst desplaçar-se fins a Mèxic.
