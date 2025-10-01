Carles Puigdemont: «L’1-O vam trobar la fórmula. Necessitem paciència»
L’expresident assegura que segueix la "repressió de l’Estat" i, amb el PSC en el Govern, també de "les institucions catalanes"
Gisela Boada
"El món ens mira" solien repetir una vegada i una altra els dirigents independentistes que, fa vuit anys, van impulsar la celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1-O. No obstant, transcorregut aquest temps, les conseqüències d’aquella votació continuen pesant sobre els que la van liderar. Molts d’ells es mantenen inhabilitats o amb causes judicials obertes i encara esperen l’aplicació de la llei d’amnistia, sense que ni el món –ni Europa– hagin fet, de moment, res per evitar-ho.
Entre ells, l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, actual líder de Junts, que, en la vigília de l’aniversari d’aquell 1 d’octubre del 2017, va participar en un acte del seu partit a Cornellà del Terri (Pla de l’Estany), el mateix lloc on, fa vuit anys, va dipositar la seva papereta a l’urna. "Va ser una victòria, vam trobar la fórmula i ara l’hem de cuidar […], necessitem paciència", va declarar, encara per videotrucada, ja que continua vigent una ordre de detenció nacional en contra seu, a l’espera que els tribunals decideixin si se li concedeix l’exoneració.
Al llarg d’aquest temps, l’autocrítica ha sigut més una obligació que una opció, especialment després de les eleccions del 2024, en què l’independentisme va perdre la seva majoria. Però Puigdemont ha eludit els errors d’aquella jornada –que el secretari general de Junts, Jordi Turull, sí que ha comentat en la seva intervenció prèvia–, i va assegurar que els "ingredients" d’aquella fórmula que, segons el seu parer, "va ser un èxit", depenen de la societat catalana, que ha de liderar també la "unitat" que hi havia el 2017. "Va funcionar perquè hi va haver integració i transversalitat: sense mirar quina llengua parla el del costat o quina religió professa", va etzibar Puigdemont, conscient que Aliança Catalana, l’extrema dreta independentista, li trepitja els talons a les enquestes amb el seu discurs islamòfob.
