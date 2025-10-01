Junqueras exigeix "memòria i justícia" 8 anys després de l'1-O: "Catalunya va ser víctima de la violència d'un estat"
El president d'ERC recorda que avui "encara hi ha represaliats, causes obertes i impunitat"
ACN
Barcelona
El president d'ERC, Oriol Junqueras, defensa que "la dignitat del país exigeix memòria i justícia" 8 anys després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. "Catalunya va ser víctima de la violència d’un Estat que va intentar sotmetre la voluntat d’un poble. Avui encara hi ha represaliats, causes obertes i impunitat", ha afegit des del seu compte a la xarxa X.
Junqueras era vicepresident del Govern la tardor de l'1-O i va ser condemnat pel judici del procés. Després de 3 anys i mig a la presó, va sortint-ne gràcies als indults, però continua inhabilitat fins al 2031 per un delicte de malversació.
