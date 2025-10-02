Circulació en proves
El gran tall de l’R3 durant 16 mesos allargarà el temps de viatge entre 20 i 30 minuts
Renfe realitza aquests dies circulacions de prova per ajustar horaris i freqüències. L’associació Promoció del Transport Públic reclama que el dispositiu funcioni bé des del primer dia
Glòria Ayuso
Entre 20 i 30 minuts serà el temps de viatge que prop de 21.000 usuaris de la línia R3 de Rodalies hauran de sumar a l’habitual quan comenci dimarts el llarg tall de 6 mesos per les obres de desdoblament de la via. Renfe està realitzant aquests dies circulacions del dispositiu d’autobusos en buit per calcular els temps de viatge, les entrades a les poblacions i reajustar la ubicació de les parades per assegurar la major agilitat i menor afectació possible a tota la mobilitat.
No obstant, «sempre que hi ha un transbord implica un increment de temps», ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, que ha afegit que el desplegament d’autobusos «intenta generar el mínim de molèsties possibles». Per evitar que els usuaris vagin perduts els primers dies en no conèixer on agafar l’autobús correcte, Renfe destinarà 90 persones a informar en els principals punts de transbord.
Punts neuràlgics
El pla alternatiu de transport per substituir amb autobusos el tall de la línia R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació i la Garriga ha localitzat el seu centre operatiu en un dels extrems a l’estació de Fabra i Puig de Barcelona i, en l’altre, a la de Centelles. El dispositiu habilitat per Renfe, amb un pressupost de 58 autobusos i 43.500 places diàries, inclou autobusos directes entre les dues estacions, línies amb parades i serveis complementaris cada hora des de la Garriga. Però a la pràctica, l’estació Granollers-Canovelles, just entremig de totes dues, serà juntament amb Fabra i Puig el segon gran punt neuràlgic, i el que finalment s’ha reforçat amb més autobusos.
«Fa molt temps que s’està planificant aquest tall. El nivell d’exigència és alt, entenem que des del primer dia hem de tenir un pla alternatiu que funcioni a la perfecció. Demanem que no hi hagi gent perdent-se o esperant trens», ha exigit des de l’associació Promoció del Transport Públic Arnau Comajoan, que reclama coordinació entre l’arribada dels trens i la sortida dels busos.
Simulació
L’entitat ha viatjat aquest dijous en una de les circulacions de prova que realitza Rodalies. Comajoan ha valorat que Renfe hagi publicat, seguint la petició dels representants dels usuaris, els horaris concrets per conèixer a quines hores cal agafar l’autobús i evitar esperes a les parades.
En cas que en algun moment no es compleixin les freqüències previstes, Renfe ha disposat una guàrdia de nou autobusos distribuïts al llarg de la C-17, que s’activaran per reforçar el dispositiu. Tres s’esperaran al carrer Pintor Alsamora al costat de la Meridiana; tres més es destinaran a Centelles, dos estaran estacionats a Mollet i un altre més a l’extrem nord, a Vic.
